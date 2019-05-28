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28.05.2019
Российская газета

Истребители ТОФ прикрыли ракетоносцы Ту-95МС на Дальнем Востоке

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота обеспечили безопасность стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, которые действовали в зоне их ответственности.

Ту-95МС выполняли плановые полеты в небе над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, вдоль западного побережья Аляски, Алеутских островов, а также акваторией Тихого океана.

- Для сопровождения и обеспечения безопасности полета Ту-95МС с аэродрома Елизово в Камчатском крае была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В нужном месте экипажи встретили ракетоносцы, установили с их летчиками визуальный и радиоконтакт. Затем сопровождали их в течение всего полета в своей зоне ответственности. Чтобы обезопасить Ту-95МС, ведущий истребитель проводил радиолокационную разведку по маршруту полета.

Справка "РГ"

Ту-95МС- стратегический бомбардировщик с бортовым комплексом обороны, включающим средства разведки, а также системы постановки активных и пассивных помех. В настоящее время Ту-95МС являются важнейшей частью российских авиационных стратегических сил.


Юлия Гарднер

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Ту-95
Проекты
ТОФ
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