Истребители ТОФ прикрыли ракетоносцы Ту-95МС на Дальнем Востоке

Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота обеспечили безопасность стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, которые действовали в зоне их ответственности.

Ту-95МС выполняли плановые полеты в небе над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, вдоль западного побережья Аляски, Алеутских островов, а также акваторией Тихого океана.

- Для сопровождения и обеспечения безопасности полета Ту-95МС с аэродрома Елизово в Камчатском крае была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В нужном месте экипажи встретили ракетоносцы, установили с их летчиками визуальный и радиоконтакт. Затем сопровождали их в течение всего полета в своей зоне ответственности. Чтобы обезопасить Ту-95МС, ведущий истребитель проводил радиолокационную разведку по маршруту полета.

Справка "РГ"

Ту-95МС- стратегический бомбардировщик с бортовым комплексом обороны, включающим средства разведки, а также системы постановки активных и пассивных помех. В настоящее время Ту-95МС являются важнейшей частью российских авиационных стратегических сил.

Юлия Гарднер