"Роскосмос" заплатит 2,8 млрд рублей за две ракеты "Союз" для запуска метеорологических спутников "Метеор-М"

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Две ракеты "Союз-2-1б" для запуска спутников "Метеор-М" изготовят по заказу "Роскосмоса" в 2020 и 2021 году, следует из материалов системы "Спарк-маркетинг".

Одна из ракет должна быть готова к ноябрю 2020 года, за ее изготовление госкорпорация готова заплатить 1 млрд 380 млн рублей. При помощи этого "Союза" планируется отправить на орбиту спутник "Метеор-М" №2-3. Еще один аналогичный носитель должны собрать к сентябрю 2021 года, но его цена, с учетом прогнозируемой инфляции, вырастет до 1 млрд 440 млн руб. Ракету изготовят для запуска "Метеора-М" №2-4.

В настоящее время ракеты "Союз-2-1б" изготавливает самарский ракетно-космический центр "Прогресс".