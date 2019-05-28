Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США между 28 мая и 3 июня

Это будет второй полет российских наблюдателей над Соединенными Штатами с начала мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские инспекторы в период с 28 мая по 3 июня выполнят наблюдательный полет над территорией США. Об этом, как пишет в понедельник газета "Красная звезда", сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет выполнят на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо), его максимальная дальность составит 4,9 тыс. км.

Это уже второй полет российских наблюдателей над Соединенными Штатами с начала мая. Первый был выполнен между 12 и 20 мая.

Кроме того, российские специалисты между 27 и 31 мая пролетят над территорией Эстонии. Они вылетят из Тарту, максимальная дальность полета составит 800 км.

Договор по открытому небу - многосторонний международный документ, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 27 стран. Целью соглашения является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. В настоящее время участниками соглашения являются 34 государства - члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.