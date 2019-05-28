Контр-адмирал Ирана "пожурил" США за "слабое военное присутствие" в регионе

Военное присутствие США на Ближнем Востоке находится на "самом слабом уровне в истории", заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Али Фадави, передает новостное агентство Fars.

По словам иранского военачальника, "американцы присутствуют в ближневосточном регионе с 1833 года, и сейчас они находятся в самом слабом положении в истории в Западной Азии".

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находясь с рабочим визитом в Ираке, заявил, что Тегеран будет всеми силами защищать себя от возможной "военной или экономической агрессии" Соединённых Штатов.

Вместе с тем глава иранской дипломатии предложил арабским странам Персидского залива заключить взаимные пакты о ненападении в целях восстановления регионального диалога и снижения напряжённости.