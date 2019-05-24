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24.05.2019
Naked Science

КМП США получит инновационную оптику, которая позволит автоматчикам поражать очень удаленные цели

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М27 IAR
Американский морской пехотинец с М27 IAR.
Источник изображения: United States Marine Corps

Уже в обозримом будущем Корпус морской пехоты США намерен приобрести большое количество новых оптических приспособлений.

Согласно недавнему запросу информации (RFI), опубликованному на государственном веб-сайте Federal Business Opportunities (FBO), командование Морской пехоты США заявило, что у него есть потребность в новом оптическом приспособлении для стрелкового оружия.

Комплекты Squad Common Optic намерены устанавливать на карабины M4, а также на автоматические винтовки M4A1 и M27. Инновационная оптика должна иметь восьмикратное увеличение, позволяющее уверенно поражать цели на дальности до 900 метров.

Стоит сказать, что Squad Common Optic будут заметно превосходить существующие и используемые КМП прицелы с четырехкратным увеличением. Военные намерены заказать до 30 тысяч новых прицельных комплектов.

Ранее, напомним, стало известно, что Армия США выбрала новый пистолет-пулемет APC9 в рамках масштабной программы по повышению возможностей самозащиты бойцов.

Илья Ведмеденко

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M4 Carbine
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