КМП США получит инновационную оптику, которая позволит автоматчикам поражать очень удаленные цели

Уже в обозримом будущем Корпус морской пехоты США намерен приобрести большое количество новых оптических приспособлений.

Согласно недавнему запросу информации (RFI), опубликованному на государственном веб-сайте Federal Business Opportunities (FBO), командование Морской пехоты США заявило, что у него есть потребность в новом оптическом приспособлении для стрелкового оружия.

Комплекты Squad Common Optic намерены устанавливать на карабины M4, а также на автоматические винтовки M4A1 и M27. Инновационная оптика должна иметь восьмикратное увеличение, позволяющее уверенно поражать цели на дальности до 900 метров.

Стоит сказать, что Squad Common Optic будут заметно превосходить существующие и используемые КМП прицелы с четырехкратным увеличением. Военные намерены заказать до 30 тысяч новых прицельных комплектов.

Ранее, напомним, стало известно, что Армия США выбрала новый пистолет-пулемет APC9 в рамках масштабной программы по повышению возможностей самозащиты бойцов.

Илья Ведмеденко