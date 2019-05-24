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24.05.2019
ТАСС

"Ангара-А5М" полетит с Восточного в 2023 году

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Ангара-А5
Ангара-А5.
Источник изображения: Минобороны РФ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что модернизированная версия ракеты - носителя отличается более форсированным двигателем

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запуск тяжелой ракеты - носителя "Ангара-А5М" с космодрома Восточный запланирован на 2023 год. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Ангара-А5М" полетит с Восточного в 2023 году", - сказал Рогозин, уточнив, что эта модернизированная версия "отличается более форсированным двигателем".

По его словам, если с космодрома Плесецк "Ангара-А5" выводит 24 тонны нагрузки, то "Ангара-А5М" сможет выводить 27 тонн.

"Ангара" - семейство российских ракет нового поколения на базе универсальных модулей, из которых можно строить разные варианты "Ангары".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Ангара
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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