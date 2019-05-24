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24.05.2019
Военно-промышленный курьер

"Воеводу" переведут на мирные рельсы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") после снятия с боевого дежурства будет использоваться для запуска спутников, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Поскольку у нас сейчас идет большой процесс перевооружения стратегических ядерных сил, у нас будут высвобождаться еще тяжелые ракеты. Американцы называют эту ракету "Сатана", она у нас не пропадет. Она также через конверсионные программы будет использоваться для выведения полезных нагрузок", - сказал Рогозин на своей лекции в МГУ.

Он напомнил, что применяемые для вывода космических аппаратов ракеты "Рокот" и "Стрела" также являются результатом конверсии и представляют собой МБР, переделанные под гражданскую полезную нагрузку.

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