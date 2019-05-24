"Воеводу" переведут на мирные рельсы

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") после снятия с боевого дежурства будет использоваться для запуска спутников, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Поскольку у нас сейчас идет большой процесс перевооружения стратегических ядерных сил, у нас будут высвобождаться еще тяжелые ракеты. Американцы называют эту ракету "Сатана", она у нас не пропадет. Она также через конверсионные программы будет использоваться для выведения полезных нагрузок", - сказал Рогозин на своей лекции в МГУ.

Он напомнил, что применяемые для вывода космических аппаратов ракеты "Рокот" и "Стрела" также являются результатом конверсии и представляют собой МБР, переделанные под гражданскую полезную нагрузку.