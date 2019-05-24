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24.05.2019
Известия.ru

Рогозин анонсировал начало работы над ракетой с возвращаемыми ступенями

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Россия скоро начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая 23 мая с лекцией в МГУ.

"Это ракета, которая будет состоять из в 2,5 раза меньшего количества деталей, она будет дешевле, ориентированной ракетой многоразового использования с возвращением ступеней. И эту работу мы планируем как можно быстрее открыть", — приводит слова Рогозина "Интерфакс".

В сентябре прошлого года в Фонде перспективных исследований (ФПИ) заявили, что при создании отечественной многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя Россия учтет опыт американской компании SpaceX Илона Маска. Представитель ФПИ тогда заявил, что российская сторона изучила все подобные разработки, имеющиеся в мире, в том числе возвращаемую ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

В том же месяце директор ЦНИИмаш Александр Медведев заявлял, что разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на советских технологиях.

По его словам, то, что реализовал Маск, было много десятков лет назад рассмотрено и предложено советскими учеными, инженерами и конструкторам

Кроме того, Медведев предлагал сделать многоразовой российскую ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".

Falcon-9 — ракета-носитель американской компании SpaceX. Она предназначена для запуска космического корабля многоразового использования Dragon и спутников различного назначения. Первая ступень Falcon 9 может возвращаться на Землю после запуска.

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Страны
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США
Продукция
Ангара
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SpaceX
Роскосмос
ФПИ
ЦНИИмаш
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
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