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24.05.2019
ТАСС

Спутник "Глонасс-К2" отправится на орбиту в конце 2019 - начале 2020 года

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Макет "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К" на стенде АО "Информационные спутниковые системы".
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Всего на орбите по состоянию на 14 мая находится 91 космический аппарат

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-К2" будет запущен в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Конец 2019 - начало 2020 года - мы переходим на новый космический аппарат "Глонасс-К2". Он полностью укомплектован на российской компонентной базе", - отметил Рогозин.

Глава госкорпорации также уточнил, что всего на орбите по состоянию на 14 мая находится 91 космический аппарат.

"Глонасс-К2" - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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