ВСУ в растерянности – что стоит за предписанием о переговорах с ополченцами Донбасса

Командование Операции Объединенных сил (ранее АТО) в настоящее время находится в растерянности. Речь идет о вероятном прекращении противостояния с народными республиками Донбасса.

Командиры войсковых частей и соединений, которые размещены на юго-востоке Украины, получили предписания от Минобороны по проведению бесед с военнослужащими об их отношении к возможным переговорам с Донецком и Луганском.

В документе говорится, что командирам подразделений поручается организовать и провести с личным составом соответствующие беседы.

"В срок до 16:00 24 мая 2019 г. через управление морально-психологического обеспечения доложить результаты анализа изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - указано в предписании.

По некоторым данным этот документ был подготовлен еще 18 мая 2019 года, то есть до момента вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины.

В связи с произошедшим, украинские СМИ не знают, как комментировать это заявление. Официальная политика Киева требует продолжать привычную пропаганду об "агрессоре" и "оккупации украинской территории", однако, новый президент с трибуны Верховной рады сказал о необходимости положить конец гибели "украинских героев" и ведущейся войне.

Между тем, радикалы и укропатриоты встретили с негодованием данную новость. Они выступили с заявлением о "сдаче национальных интересов" и "необходимости игнорировать преступные приказы". Таким образом, предписание об изучении общественного мнения для них преступно, а обстрелы жителей Донбасса – нет? То есть это типичная логика националистов Украины, говорит портал Free News.