Более 3,5 тыс. россиян находятся в лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане - МВД
Боевики в Сирии.
Источник изображения: © AFP 2019 / Guillaume Briquet
Красноярск. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Более 3,5 тыс. граждан России, в том числе около 700 женщин, находятся в лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане, сообщил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.
"В настоящее время мы располагаем информацией о нахождении на территории Сирии, Ирака и Афганистана более трех с половиной тысяч человек, в том числе почти семьсот женщин, убывших туда со своими мужьями", - сказал Морозов в четверг на всероссийском форуме "Антитеррор" в Красноярске.
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