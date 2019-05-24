В Амурское объединение ВВО поступило около 40 модернизированных танков Т-80

ЦАМТО, 23 мая. Около 40 современных модернизированных танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области.

Поступившая техника усилит танковые подразделения мотострелковой бригады в Приамурье. В настоящий момент техника принимается специалистами. Организовано переобучение механиков-водителей.

Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка. Максимальная скорость танка составляет более 70 км/ч, пробег без дозаправки – около 500 км. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

Поступившие боевые машины значительно повысят эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.