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24.05.2019
ЦАМТО

В Амурское объединение ВВО поступило около 40 модернизированных танков Т-80

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Танк Т-80
Танк Т-80.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 23 мая. Около 40 современных модернизированных танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области.

Поступившая техника усилит танковые подразделения мотострелковой бригады в Приамурье. В настоящий момент техника принимается специалистами. Организовано переобучение механиков-водителей.

Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка. Максимальная скорость танка составляет более 70 км/ч, пробег без дозаправки – около 500 км. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

Поступившие боевые машины значительно повысят эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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