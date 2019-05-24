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24.05.2019
Военное обозрение

В Сенат США внесён законопроект о санкциях против Китая

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Американские сенаторы предлагают ввести санкции против Китая. В качестве причины называется "агрессивная политика КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях". В Сенате США заявляют, что Китай ведёт нелегальную деятельность близ нескольких архипелагов.

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США вносит законопроект, который должен обязать администрацию ввести санкции в отношении ряда китайских физических и юридических лиц, причастных к "нелегальной деятельности" в упомянутых морях.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что Китай осуществляет "действия, которые угрожают миру, безопасности и стабильности".

Из заявления сенатора Марко Рубио:

Этот двухпартийный законопроект усиливает действия США и наших союзников по противодействию незаконной и опасной милитаризации Пекином оспариваемой им территорий в Южно-Китайском море.

Инициативу поддержал другой сенатор - Бенджамин Кардин.

Из заявления:

Этот закон подтверждает приверженность Америки сохранению региона свободным и открытым для всех стран и привлечению китайского правительства к ответственности за запугивание и принуждение других стран региона.

Подготовленный документ предусматривает заморозку активов (в США) китайских физических и юридических лиц, участвующих в строительстве насыпных островов, возведению там какой-либо инфраструктуры. Также документ запрещает американским компаниям вести с такими китайскими субъектами экономическую деятельность. Речь идёт о деятельности на архипелаге Сенкаку (Дяоюйдао) и Спратли. Законопроект предписывает Госдепу отчитываться перед конгрессом каждые полгода по вопросу о выявлении китайских экономических "нарушителей".

С расширяющимися списками санкций американские компании скоро попадут в такую ситуацию, при которой им запретят торговать с любыми зарубежными коллегами. Американские бизнесмены называют такую деятельность законодателей "выстрелом в собственную ногу".

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Страны
Китай
США
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