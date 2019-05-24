Новый БПЛА "Охотник" - "большой зверь" - эксперты

Размеры российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" и американского многоцелевого боевого дрона X-47B сопоставимы, пишет The Drive.

Американское издание, называя российский прототип "большим зверем", предполагает, что данный БПЛА может обладать большей максимальной скоростью, а также развивать на ней большую маневренность, чем американский дрон.

The Drive отмечает, что С-70 "Охотник" может послужить "ведомым" при российском истребителе пятого поколения Су-57, однако критикует конструкцию двигательной установки дрона, которая, вероятна, не способна обеспечить БПЛА низкую радиолокационную заметность.

К подобным выводам в издании пришли после анализа снимка С-70 "Охотник", полученного с коммерческого спутника.

Взлетный вес С-70 "Охотник" составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника составит 19 метров. В длину машина достигнет 14 метров. На низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета машины составит пять тысяч километров.