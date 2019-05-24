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24.05.2019
Интерфакс-АВН

Великобритания информировала членов НАТО о киберактивности России в их странах - глава британского МИД

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен сообщить, что Лондон информировал членов НАТО и другие государства о "подрывной деятельности России в их киберпространстве", сообщила пресс-служба британского МИД.

Хант планирует выступить на конференции по вопросам киберзащиты НАТО в Лондоне, в которой примет участие генсек альянса Йенс Столтенберг. Фрагменты выступления распространила пресс-служба министра.

Он обвинит российские спецслужбы в организации "глобальной кампании", нацеленной на "критические объекты инфраструктуры".

"Эта глобальная кампания также направлена на то, чтобы дискредитировать центральные правительственные сети", - предупредит он. Хант заявит: "Я могу сообщить, что за последние 18 месяцев наш Центр национальной компьютерной безопасности поделился информацией и оценками российской киберактивности с 16-ю союзниками по НАТО и с еще большим количеством стран за пределами альянса".

Министр должен напомнить "о попытках России оказать влияние на выборы в США и на Украине", которые "являются нарушением международного права, и пропорциональный ответ на эти действия вполне оправдан".

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Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
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ИТ
Кибербезопасность
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