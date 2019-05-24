Санкции ЕС не позволили начать капитальный ремонт 14 штурмовиков Су-25 болгарских ВВС в Белоруссии

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Санкции ЕС не позволили начать капитальный ремонт 14-ти Су-25 болгарских ВВС в Беларуси

Финансовые проблемы возникли при капитальном ремонте Су-25 болгарских ВВС.

В ноябре 2018 года 558-м авиационным ремонтным заводом в Барановичах (Беларусь) был подписан контракт на капитальный ремонт четырнадцати самолетов Су-25 с ВВС Болгарии. Стоимость контракта составила 85,5 млн. долларов США (73,6 млн. евро) без НДС.

В декабре 2018 года министерство обороны Болгарии перевело сумму в размере 45,7 млн. долларов США (41 млн. евро), но эти деньги не дошли до Беларуси. Заместитель министра обороны Болгарии Анатолий Валичков сказал: "Министерство обороны выплатило средства в декабре, но они были возвращены из-за политики банка-корреспондента, который должен был сделать перевод".

В феврале 2019 года Европейский союз продлил эмбарго на этот год на поставки оружия и средств в Беларусь, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. Банки довольно щепетильны в вопросах, связанных с санкциями и ограничениями. Согласно болгарскому Министерству обороны, это дело не имеет ничего общего с нарушением санкций и/или ограничений, потому что вооружение экспортируется временно. В настоящее время этот вопрос прорабатывается на уровне министерств иностранных дел.

Уже в течение нескольких месяцев 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах готов приступить к капитальному ремонту болгарских Су-25, но ждет перевода денег.