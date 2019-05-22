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22.05.2019
Военно-промышленный курьер

На Балтике собрались штурманы со всех флотов России

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининграде под руководством главного штурмана ВМФ РФ контр-адмирала Эдуарда Луйка состоялся сбор специалистов штурманской службы.

В нем помимо представителей Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии приняли участие начальники кафедр кораблевождения высших военно-морских учебных заведений Министерства обороны.

Одной из главных целей стал обмен опытом организации штурманского обеспечения учебно-боевых мероприятий корабельных сил. Участники сбора рассказывали об особенностях работы в зонах ответственности своих флотов. С учетом роста интенсивности мореплавания кораблей и подводных лодок ВМФ России и выполнения задач в ранее редко посещаемых районах Мирового океана эта информация представляла большой интерес.

В Военно-морской академии участники сборов посетили занятия курсантов на тренажерах, в частности, тренировку расчета "главный командный пункт – боевой информационный пост – штурман" с участием экипажа БДК "Калининград" по теме "Плавание корабля в узкости в сложных условиях обстановки".

Кроме того, специалисты штурманской службы ВМФ побывали в главной базе БФ Балтийске, посетили соединение ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы. На борту новейшего малого ракетного корабля "Мытищи" им продемонстрировали внутрикорабельное учение, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Страны
Россия
Проекты
БДК 775
БФ
Военные учения
КФ
ЧФ
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