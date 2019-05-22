"Дело в русофобии": раскрыты планы НАТО в отношении России

Как Украина подготовит НАТО к войне с Россией

НАТО собирается использовать "опыт" Украины в противодействии "российским тактикам гибридной войны" для внедрения этих знаний в военные вузы для подготовки специалистов в этой области. Но в Совфеде решили, что истинной целью НАТО является получение знаний не о противодействии гибридной угрозе, а о российском менталитете, чтобы впоследствии атаковать Москву.

НАТО планирует за счет Украины увеличить возможности военных вузов альянса и государства в вопросах подготовки специалистов по оказанию противодействия гибридным угрозам, говорится в проекте Научно-технической организации НАТО, рассчитанном на 2019 - 2020 годы.

"Развитие и расширение потенциала военных вузов стран НАТО и Украины в деле подготовки военных специалистов по выявлению угроз в условиях гибридной войны, а также по планированию и осуществлению ответных мер", - указали в описании деятельности в рамках проекта, с текстом которого ознакомился RT.

В этих целях организация планирует изучить военные аспекты гибридной войны и украинский "опыт" противостояния "российским тактикам гибридной войны", чтобы впоследствии преобразовать эти знания в "общие уроки для более широкого применения".

По планам Научно-технической организации военного блока, результаты исследований будут внедряться в программы подготовки военных специалистов в высших учебных заведениях Вооруженных сил Украины.

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, на самом деле НАТО ставит перед собой цель получить от Украины не опыт о так называемом противодействии "российским тактикам гибридной войны", а сведения о менталитете и психологии россиян для последующего нападения на Москву.

"Тут дело не в военных науках, а в русофобии. Важен факт, что самая близкая к России страна, которая владеет нашим менталитетом, языком и знаниями о нас, готовит специалистов НАТО к реальной борьбе с Российской Федерацией. Здесь закладываются другие цели, формально об этом говорится только так, а на самом деле Киев намерен погрузить специалистов альянса в русский мир, намерен показать методики подготовки, тактики, подходы к ведению войн и многое другое", - пояснил сенатор ФАН.

Происходящее он оценивает как попытку украинской стороны предать Россию, поскольку значительная часть украинских военных в свое время проходила обучение в российских военных вузах. Он убежден, что никаких иных новых знаний Украина не может дать НАТО. К тому же, военному блоку это и не нужно, потому что его истинная цель - "погрузиться в русский мир".

"Будут говорить о каких-то информационных противодействиях, о телевидении, радио, информационных изданиях, что руководству альянса не очень интересно. Основное внимание там уделят тактике, менталитету, особенностям нашей психологии, технике ведения боев. Украинцы будут приучать натовских офицеров воевать с русскими. Сегодня есть такое понятие как последовательный разведпризнак, так вот его данные говорят о том, что США и НАТО приступили к подготовке своих специалистов к реальному военному конфликту с Россией", - подчеркнул Клинцевич.

НАТО и ЕС еще с 2016 года считают одной из своих основных задач борьбу с гибридными угрозами. В этой связи даже был создан Европейский центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, который находится в Финляндии. Участвовать в деятельности центра имеют право только государства, входящие в Североатлантический альянс и Евросоюз.

В октябре прошлого года военный блок объявил о создании группы по защите от гибридных атак. "Мы достигли значительного прогресса в создании новых групп по защите от гибридных угроз, которые будут оказывать техническую помощь нашим странам-членам для подготовки и отражения гибридных атак", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Эта "борьба" продолжается и по сей день. В середине января один из старейших американских вузов - Джорджтаунский университет - объявил о введении курса под названием "Российская гибридная война", о чем сообщалось на сайте образовательного учреждения.

Студентам в рамках данной программы будут рассказывать о "троллях и ботах" и "информационных операциях", указали там. "После выборов в США в 2016 году возросла осведомленность о новом способе ведения войны Кремлем и о том, как он нацелился на наше общество и граждан", - отметили в описании.

Лекции, как планируется, должны затрагивать "российскую доктрину и идеологию". К тому же, запланировано рассмотрение примеров и исследование тактик и операций.

Вести курс поручили американской журналистке-аналитику Молли Маккью, известной своими антироссийскими взглядами. О своем назначения она написала в твиттере.

В середине февраля этого года американские сенаторы выступили с предложением создать единый "национальный центр для реагирования на гибридные угрозы" со стороны России. Авторами инициативы являются члены сената Роберт Менендес, Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джинн Шейхин.

"Целью этого центра является подготовка и реагирование на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от Российской Федерации", - пояснили политики.

"Понятно, что Соединенным Штатам стало труднее удерживать свои позиции глобального доминирования, их лидерство оспаривается. В этом смысле наиболее очевидно, с точки зрения политической риторики, направлять все стрелы против России. Но проблема в том, что роль Соединенных Штатов и дальше будет сокращаться. И дело тут не в России, а в том, что другие страны становятся сильнее, мир меняется, возникают новые центры силы", - пояснил RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Лидия Мисник