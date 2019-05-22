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22.05.2019
Интерфакс-АВН

Ту-95МС слетали к берегам Аляски

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов, сообщило Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" во вторник.

По данным Минобороны, "продолжительность полёта составила более 12 часов".

Подчёркивается, что полёты выполнены без нарушения границ других государств. "Лётчики Дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полёты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - информирует российское военное ведомство.

Ту-95МС - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, по классификации НАТО имеет название Bear - "Медведь". Самолёт предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удалённых районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
F-22
СПМ-3 Медведь
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Арктика
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