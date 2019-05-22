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22.05.2019
Интерфакс-АВН

Решений о переносе производства Су-34 из Новосибирска нет - ОАК

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Фронтовой бомбардировщик Су-34
Находящийся в постройке на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» фронтовой бомбардировщик Су-34 с серийным номером 09-12. Новосибирск, 19.02.2018.
Источник изображения: Правительство Новосибирской области

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Производство бомбардировщиков Су-34 не собираются переносить из Новосибирска, завод продолжает выполнять действующие контракты, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) во вторник.

"Информация о том, что принято решение о переносе производства Су-34 из Новосибирска, не соответствует действительности. Не существует никаких решений об изменении производственной модели или продуктового ряда предприятия", - сказал представитель ОАК.

Он подчеркнул, что Новосибирский авиационный завод (НАЗ, филиал "Сухого", - "ИФ") "продолжает работать, выпускает продукцию, выполняет контракты, активно участвует в производственной кооперации по ряду самолетных программ в рамках "Объединенной авиастроительной корпорации".

В свою очередь информированный источник агентства сообщил, что в ходе оптимизации ОАК возможен пересмотр загрузки производственных площадок корпорации - некоторые заводы могут лишиться финальной сборки самолетов, сохранив только агрегатное производство.

По его словам, в частности, такие планы рассматриваются в отношении Новосибирского авиазавода, серийно производящего бомбардировщики Су-34.

Накануне региональное издание "Тайга.инфо" сообщило со ссылкой на неназванных сотрудников предприятия, что в Новосибирске перестают выпускать Су-34 - их производство переносят на авиационный завод в Комсомольск-на-Амуре (КнААЗ, также филиал "Сухого"). По данным издания, НАЗ продолжит выпуск отсеков фюзеляжа и части оперения гражданских лайнеров Sukhoi Superjet 100.

Как сообщалось, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, находящихся в федеральной собственности (через Росимущество). Как отмечали в правительстве, это позволит консолидировать "основные научно-производственные мощности в области авиастроения".

В мае новым председателем совета директоров ОАК избран индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков. До этого несколько лет подряд совет возглавлял глава Минпромторга Денис Мантуров. В новый состав совета директоров ОАК вошли 13 человек, в том числе шесть топ-менеджеров "Ростеха".

В госкорпорации тогда заявили, что обновленному менеджменту предстоит выстроить по новым стандартам работу авиастроительной корпорации.

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
СуперДжет-100
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
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Сердюков Анатолий
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