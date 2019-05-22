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22.05.2019
ТАСС

Источник: Шойгу в мае обсудит в Таджикистане военное и военно-техническое сотрудничество

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Собеседник агентства добавил, что точные даты визита находятся на стадии согласования

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Вопросы военного и военно-технического сотрудничества будут обсуждены в ходе запланированного в конце мая официального визита министра обороны России Сергея Шойгу в Таджикистан. Об этом ТАСС стало известно во вторник в военно-дипломатических кругах.

"Визит запланирован на конец мая. Точные даты находятся на стадии согласования", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в ходе визита Шойгу в Таджикистан запланированы встречи с высшим военно-политическим руководством этой республики, имеющей общую границу с Афганистаном протяженностью 1344 км.

"В ходе встреч ожидается обсуждение вопросов военного сотрудничества, а также подготовки высококвалифицированных военных кадров", - сообщил другой источник.

По данным пресс-службы оборонного ведомства Таджикистана, визит Шойгу "насыщен встречами" и продлится один день. Ожидается, что главу Минобороны России примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Другие подробности визита Шойгу в республику не сообщаются.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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