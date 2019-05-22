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22.05.2019
ТАСС

Роскосмос заказал восемь ракет "Союз-2.1а" за 10,4 млрд рублей

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Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовую площадку космодрома Восточный
Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовую площадку космодрома Восточный.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Госкорпорация должна получить носители до 2021 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Роскосмос заказал у РКЦ "Прогресс" (Самара, изготовитель ракет "Союз") восемь носителей "Союз-2.1а" до 2021 года для запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС). Цена контракта - почти 10,45 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Источник финансирования - федеральный бюджет. В 2019 году на изготовление ракет "Союз-2.1а" планируется выделить 6,15 млрд рублей, в 2020 году - 1,5 млрд рублей, в 2021 году - 2,78 млрд рублей.

"Головной исполнитель [РКЦ "Прогресс"] должен изготовить и поставить государственному заказчику три ракеты-носителя "Союз-2.1а" - с даты заключения государственного контракта по 25 ноября 2020 года, пять ракет "Союз-2.1а" - с даты заключения государственного контракта по 25 ноября 2021 года", - говорится в техническом задании.

В настоящее время корабли "Прогресс МС" и "Союз МС" запускаются к МКС с помощью ракет-носителей "Союз-ФГ". После завершения эксплуатации этих ракет с украинской системой управления планируется перевод запусков на полностью российские ракеты "Союз-2.1а", также с Байконура.

Как сообщал ранее ТАСС источник в Роскосмосе, последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", на которой установлена украинская система управления, планируется запустить с космодрома Байконур 25 сентября этого года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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МКС
Прогресс ТГК
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Союз РН
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