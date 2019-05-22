50 кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России за полгода выполнили 320 боевых упражнений

Экипажи 10 боевых кораблей и судов обеспечения встречают День ТОФ в море

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Экипажи кораблей, катеров и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в зимнем периоде обучения выполнили более 320 боевых упражнений.

"В учебном полугодии в море суммарно действовали около 50 боевых кораблей различных классов", - сказано в сообщении штаба ТОФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В частности, экипажи кораблей, катеров и подводных лодок выполнили 25 зенитно-ракетных стрельб, более 120 артиллерийских стрельб и более 60 противолодочных боевых упражнений и упражнений по минно-заградительным и противоминным действиям. "Все стрельбы выполнялись только по реальным целям - корабельным буксируемым и поплавковым щитам", - отмечается в сообщении.

Тихоокеанцы отрабатывали способы ведения морского боя против подводных лодок и корабельных группировок, нанесение поражений десантным отрядам и конвоям, береговым объектам условного противника самостоятельно и во взаимодействии с авиацией Восточного военного округа, информирует штаб флота.

В учебном полугодии личный состав ТОФ задействовался в российско-индийских учениях "Индра Нэви-2018" и российско-китайских манёврах "Морское взаимодействие-2019", также российские моряки провели совместную тренировку с отрядом кораблей Военно-морских сил Таиланда.

Во вторник на кораблях и в частях ТОФ проходят торжества по случаю 288-й годовщины со дня образования Тихоокеанского флота. Экипажи более десяти боевых кораблей и судов обеспечения встречают День ТОФ в море.

Так, с апреля в дальнем плавании в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится отряд в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Иркут". Экипажи уже посетили ряд иностранных портов, приняли участие в учениях "Морское взаимодействие-2019".