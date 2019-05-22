Войти
22.05.2019
Интерфакс-АВН

50 кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России за полгода выполнили 320 боевых упражнений

490
0
0
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Экипажи 10 боевых кораблей и судов обеспечения встречают День ТОФ в море

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Экипажи кораблей, катеров и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в зимнем периоде обучения выполнили более 320 боевых упражнений.

"В учебном полугодии в море суммарно действовали около 50 боевых кораблей различных классов", - сказано в сообщении штаба ТОФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В частности, экипажи кораблей, катеров и подводных лодок выполнили 25 зенитно-ракетных стрельб, более 120 артиллерийских стрельб и более 60 противолодочных боевых упражнений и упражнений по минно-заградительным и противоминным действиям. "Все стрельбы выполнялись только по реальным целям - корабельным буксируемым и поплавковым щитам", - отмечается в сообщении.

Тихоокеанцы отрабатывали способы ведения морского боя против подводных лодок и корабельных группировок, нанесение поражений десантным отрядам и конвоям, береговым объектам условного противника самостоятельно и во взаимодействии с авиацией Восточного военного округа, информирует штаб флота.

В учебном полугодии личный состав ТОФ задействовался в российско-индийских учениях "Индра Нэви-2018" и российско-китайских манёврах "Морское взаимодействие-2019", также российские моряки провели совместную тренировку с отрядом кораблей Военно-морских сил Таиланда.

Во вторник на кораблях и в частях ТОФ проходят торжества по случаю 288-й годовщины со дня образования Тихоокеанского флота. Экипажи более десяти боевых кораблей и судов обеспечения встречают День ТОФ в море.

Так, с апреля в дальнем плавании в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится отряд в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Иркут". Экипажи уже посетили ряд иностранных портов, приняли участие в учениях "Морское взаимодействие-2019".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Таиланд
Продукция
Адмирал Трибуц
Компании
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Дубна ПР
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
22.05.2019
Тихоокеанский флот России отмечает 288-ю годовщину своего создания
06.05.2019
Военные моряки России и Китая отработали проведение досмотровой операции
30.04.2019
Корабли ТОФ во главе с "Варягом" прибыли на учения в Китай
02.04.2019
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход по странам АТР
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 22:55
  • 7
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35