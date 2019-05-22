НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"

Многофункциональный лабораторный модуль должен отправиться к МКС в 2020 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Изготовление новых топливных баков для многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который должен отправиться к Международной космической станции в 2020 году, начнется в НПО им. С. А. Лавочкина до 1 июня. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"До 1 июня НПО им. С. А. Лавочкина начинает работу над изготовлением топливных баков", - рассказал собеседник агентства. По его словам, такое решение было принято по итогам совещания в Ракетно-космической корпорации "Энергия", которое прошло с участием генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в понедельник, 20 мая.

Ранее сообщалось, что новые баки для модуля взамен его родных баков, которые в свое время были изготовлены с дефектами, будут созданы на базе топливных емкостей разгонного блока "Фрегат".

Предприятие, пояснил источник ТАСС, должно изготовить только 90% конструкции баков, которая одинакова и для стандартных баков разгонного блока "Фрегат", и для баков, которые должны быть установлены на МЛМ. Параллельно в Центре Хрунечева будут проводиться испытания всех шести старых баков - способны ли они выдержать нагрузку при старте, так как сохраняется вероятность запуска МЛМ "Наука" на старых штатных топливных баках, уточнил собеседник. К испытаниям будут привлечены специалисты ЦНИИмаша и Техномаша.

Как пояснил источник, "специалисты утверждают, что однократно их можно безопасно использовать, несмотря на имеющиеся дефекты". Он напомнил, что старые баки были изначально спроектированы для многократного использования, но с учетом их состояния это точно невозможно.

Другой источник в отрасли рассказал ТАСС, что "если хотя бы один из старых баков не пройдет испытания, модуль получит новые". Если испытания будут пройдены успешно и комиссия решит использовать старые баки, то НПО им С. А. Лавочкина доделает изготовленные на 90% баки до стандартных и будет использовать на одном из разгонных блоков "Фрегат". Как уточнил второй собеседник, "по результатам исследований специалистами "Техномаша" и "Композита" было выявлено, что микроразрывы в металле старых баков появились во время их изготовления в 90-е годы прошлого века".

О модуле "Наука"

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что на модуль "Наука" поставят баки от разгонного блока "Фрегат". Эту информацию журналистам подтвердил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. Хруничева.

Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.