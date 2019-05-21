"Роскосмос" потратит почти 10,5 млрд рублей на строительство восьми ракет для запусков "Прогрессов" и пилотируемых "Союзов"

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" разместила заказ на изготовление восьми ракет "Союз-2-1а" для отправки на Международную космическую станцию (МКС) грузовых транспортных кораблей "Прогресс МС" и транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС", следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно техническому заданию, три ракеты должны быть изготовлены к 25 ноября 2020 года, еще пять - к 25 ноября 2021 года.

За восемь ракет-носителей "Роскосмос" заплатит 10 млрд 447 млн рублей. Таким образом, одна ракета в среднем обойдется в 1,3 млрд рублей.

На минувшей неделе стало известно, что "Роскосмос" планирует разместить заказ на строительство ракеты "Ангара-1.2", стоимостью около 2 млрд рублей, предназначенной для запуска трех спутников системы "Гонец" в 2021 году.

Единственное предприятие, изготавливающее ракеты "Союз-2-1а", - самарский ракетно-космический центр "Прогресс".

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", госкорпорация выделяет на создание новой ракеты 2 млрд 27,8 млн рублей. Ракета должна в 2021 году вывести на орбиту три аппарата системы "Гонец-М" под номерами 33, 34 и 35. Старт намечен с космодрома Плесецк.

До этого дважды "тройки" спутников будут выводиться ракетами "Союз-2.1б", их стоимость составляет примерно 1 млрд 345 млн рублей, таким образом, стоимость "Ангары" превысит цену "Союза" почти на 700 млн рублей.