В танковой армии ЗВО в ходе летнего периода обучения будет применяться сирийский боевой опыт

ЦАМТО, 20 мая. Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе летнего периода обучения будут применять современный опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

В связи с этим особое внимание будет уделено внедрению новых мишеней и созданию тактической обстановки, близкой к реальному бою.

Военнослужащим предстоит выполнять боевые стрельбы по целям, имитирующим технику и укрепленные пункты боевиков, в том числе находящиеся под грунтом, что особо актуально в ходе современных вооруженных конфликтов.

Уже проведено техническое обслуживание почти 1000 ед. мишенных установок, всего же их будет более 2500.

В мероприятиях по подготовке мишенного оборудования задействованы 3 основных полигона танковой армии ЗВО – Мулино в Нижегородской области, Алабино и Головеньки в Московской, сообщает пресс-служба Западного военного округа.