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21.05.2019
ЦАМТО

В танковой армии ЗВО в ходе летнего периода обучения будет применяться сирийский боевой опыт

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Контрольная проверка курсантов
Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 20 мая. Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе летнего периода обучения будут применять современный опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

В связи с этим особое внимание будет уделено внедрению новых мишеней и созданию тактической обстановки, близкой к реальному бою.

Военнослужащим предстоит выполнять боевые стрельбы по целям, имитирующим технику и укрепленные пункты боевиков, в том числе находящиеся под грунтом, что особо актуально в ходе современных вооруженных конфликтов.

Уже проведено техническое обслуживание почти 1000 ед. мишенных установок, всего же их будет более 2500.

В мероприятиях по подготовке мишенного оборудования задействованы 3 основных полигона танковой армии ЗВО – Мулино в Нижегородской области, Алабино и Головеньки в Московской, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
21.05.2019 08:27
А  отечественные "скворечники" не планируют на всю бронетехнику установить, благодаря которым в Сирии потери танков и БМП снизилась в несколько раз....
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