Начались испытания "умных" взрывателей для систем "Смерч" и "Торнадо"

В России начались предварительные испытания нового поколения "умных" взрывателей для реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Торнадо". Они повысят эффективность применения боеприпасов в несколько раз.

"Мы находимся на этапе предварительных испытаний, выявляем все проблемные вопросы, но динамика достаточно положительная", - сказал ТАСС заместитель генерального директора "Техмаш" Александр Кочкин.

Взрыватель реактивной ракеты называют "умным" или "интеллектуальным" за способность самостоятельно рассчитывать время полета для подрыва боеголовки. Тогда поражающие элементы наносят удар по наибольшей площади. Тем самым эффективнее уничтожают пехоту и легку технику. Предыдущие версии были механическими и срабатывали только при контакте с целью.

Отметим, что еще в 2016 году Санкт-Петербурге ученые и инженеры "НПО "Прибор" разработали 57-миллиметровые артиллерийские боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва. Он позволяет в момент выстрела запрограммировать снаряд на подрыв в определенное время. Это время автоматически рассчитывается компьютером в зависимости от расстояния до цели. Подлетев к цели, боеприпас взрывается и создает облако из нескольких тысяч шрапнельных шариков, которое способно вывести из строя малоразмерный беспилотник или, например, разведывательный квадрокоптер.

Новыми боеприпасами планируют вооружить боевые модули АУ-220М "Байкал", которые уже вошли в состав вооружения бронетранспортеров "Бумеранг" и боевых машины пехоты на базе платформы "Армата".

Николай Грищенко