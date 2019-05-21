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21.05.2019
Российская газета

На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает в понедельник Министерство обороны России. Обстрел, по данным российских военных, велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Отмечается, что попытка нападения на нашу базу была совершена, несмотря на то, что 18 мая с 00 часов было объявлено полное прекращение огня. Вооруженные силы Сирии договоренности соблюли, а вот террористы продолжили провокации и обстрелы в Идлибской зоне деэсклации.

"19 мая около 20.00 с территории Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено 6 реактивных снарядов. Все снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы", - рассказали в военном ведомстве.

Чуть позднее средства разведки выявили установку РСЗО, из которой террористы вели огонь. Она располагалась на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль в провинции Идлиб. По указанному району авиация ВКС России нанесла точечный удар, уничтожив ракетную установку.

В то же время с северного и северо-восточного направлений к "Хмеймим" приблизились два беспилотных летательных аппарата террористов. Российские средства ПВО оперативно обнаружили их, а дежурные силы ПВО уничтожили беспилотники, как отмечается, "на значительном удалении от авиабазы".

В Минобороны подчеркнули, что авиабаза "Хмеймим" никоим образом не пострадала - пострадавших и разрушений нет. "Авиабаза продолжает функционировать в штатном режиме", - заключили военные.

Напомним, за последнее время это уже далеко не первая попытка со стороны террористов атаковать нашу базу в Сирии.


Иван Петров

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