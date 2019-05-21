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21.05.2019
ТАСС

Морской бой кораблей Каспийской флотилии впервые покажут в рамках форума "Армия-2019"

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Корабли Каспийской флотилии
Корабли Каспийской флотилии.
Источник изображения: rg.ru

Моряки продемонстрируют бой с надводными кораблями противника и освобождение захваченного террористами судна

ТАСС, 20 мая. Эпизоды морского боя продемонстрируют корабли Каспийской флотилии в рамках мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2019" в Астрахани и Каспийске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Впервые в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" военнослужащие Каспийской флотилии ЮВО продемонстрируют четыре эпизода демонстрации боевых возможностей современных кораблей флотилии", - сообщили в округе.

Моряки продемонстрируют морской бой с надводными кораблями противника, освобождение захваченного террористами судна, высадку морского тактического десанта на необорудованное побережье и показательные выступления подразделений морской пехоты.

Кроме того, в программу форума включены показательные мероприятия по демонстрации вооружения и техники. В Астрахани состоится статический показ кораблей и катеров Каспийской флотилии, будет организована выставка современного вооружения. В Дагестане для гостей форума будет организована статическая экспозиция с площадкой демонстрации образцов береговых войск флотилии, подразделений зенитных ракетных войск и авиационной техники.

В период с 28 по 30 июня 2019 года в пунктах базирования флотилии пройдут конгрессно-выставочные мероприятия форума "Армия-2019". Всего к мероприятиям форума на Каспии привлекается более 10 кораблей, пять летательных аппаратов и более 30 единиц вооружений Каспийской флотилии.

Военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в подмосковном парке "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. По данным Минобороны, в нем примут участие более 130 государств и полутора тысяч предприятий, которые представят почти 27 тысяч образцов своей продукции.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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