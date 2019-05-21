Азербайджан учится воевать по - новому

Согласно плану, утвержденному президентом и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с 20 мая в республике начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии, сообщает пресс-служба военного ведомства страны.

В ходе маневров планируется отработать действия по "отражению атаки противника в ночное время нанесением ему контрударов по различным направлениям, с последующим переходом в наступление", уточняют в Министерстве обороны Азербайджана.

К учениям привлечены до 10 тыс. военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

В ходе учений с боевой стрельбой, которые пройдут на различных полигонах в ночное время, в сложной рельефной и радиоэлектронной обстановке будут выполнены задачи по организации слаженности среди танковых, авиационных, артиллерийских воинских частей и других боевых элементов, применению десантных и специальных маневренных сил в глубине обороны противника, совершенствованию навыков органов управления, а также вопросам морально-психологической подготовки личного состава.

Учения продолжатся до 24 мая.