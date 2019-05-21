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21.05.2019
ЦАМТО

Наплаванность кораблей и судов Тихоокеанского флота в первом полугодии 2019 года превысила 5600 суток

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Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото
Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 20 мая. В зимнем периоде обучения наплаванность надводных боевых кораблей, катеров и подводных лодок, судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) составила более 5600 суток.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель вырос более чем на 1200 суток. Только боевые корабли суммарно провели в море с декабря по май более 1100 суток.

Существенное повышение общей наплаванности корабельных сил связано с участием флота в международном учении "Индра Нэви-2018" с ВМС Индии и российско-китайском двустороннем военно-морским учении "Морское взаимодействие-2019", а также плановой отработкой задач в рамках боевой подготовки и дальними походами отрядов кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Самыми ходовыми соединениями флота в периоде обучения признаны бригады кораблей охраны водного района, десантных кораблей и соединение надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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