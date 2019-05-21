Первая бригада "Торнадо-С" поступила на вооружение российской армии

ЦАМТО, 20 мая. Первая бригада РСЗО нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил "РИА Новости" на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.

"Что касается дальнейшего развития "Смерча", то здесь у нас есть новая система "Торнадо-С". Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию МО РФ отработана документация на модернизацию РСЗО "Смерч" до уровня "Торнадо-С", – сказал А.Кочкин.

Как напоминает агентство, в конце 2018 года главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что в реактивные соединения планируется поступление "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

Как позднее сообщили в Минобороны, боевые машины "Торнадо-С" обеспечивают проведение стрельб боекомплектом РСЗО "Смерч" и вновь разработанными управляемыми реактивными снарядами с увеличенной дальностью. Оснащение боевых машин автоматизированной системой управления огнем позволяет осуществлять топопривязку и ориентирование на местности, а также наведение пусковых направляющих для стрельбы в автономном режиме, что значительно снижает время от постановки боевой задачи до огневого воздействия по целям, передает "РИА Новости".