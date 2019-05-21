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21.05.2019
Интерфакс-АВН

Киргизия призывает партнеров по ОДКБ расширять сотрудничество с другими организациями - спикер парламента

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии передачи Киргизии партии военной техники
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии передачи Киргизии партии военной техники.
Источник изображения: © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Бишкек. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Расширение сотрудничества с международными и региональными организациями, третьими странами будет способствовать усилению ОДКБ, заявил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков в понедельник.

"Приоритетные направления деятельности ОДКБ, предложенные Киргизией, предусматривают продолжение мер по повышению потенциала Организации путем совершенствования взаимодействия с другими международными и региональными организациями, а также третьими странами", - заявил Джумабеков на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ в Бишкеке.

"В сфере коалиционного военного строительства необходима разработка правовой основы для формирования на территориях государств-членов баз с запасами материальных средств, совершенствование подготовки и применения Коллективных сил ОДКБ", - добавил киргизский парламентарий.

Он также заявил о необходимости развития сотрудничества между предприятиями ОПК стран организации в вопросах взаимных поставок продукции военного назначения, в создании сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной техники.

"В сфере противодействия современным вызовам и угрозам необходимо продолжить мероприятия по формированию общего антитеррористического пространства в рамках ОДКБ, работу по формированию Единого списка и реестра организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах-членах ОДКБ", - сказал Джумабеков.

По его словам, целесообразным представляется продолжение в рамках ОДКБ реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН, поддержание межафганского мирного политического диалога.

"Также видится целесообразным совершенствование взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях", - отметил спикер киргизского парламента.

В сфере информационного обеспечения деятельности ОДКБ нужно продолжить формирование и развитие позитивного образа организации, добавил Джумабеков.

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Страны
Афганистан
Киргизия
Компании
ОДКБ
ООН
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1 комментарий
№1
21.05.2019 08:52
Болтологию развивать, и чужие деньги осваивать, все на что способны эти региональные организации...
+1
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