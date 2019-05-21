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21.05.2019
Военное обозрение

Семь Rafale не смогли сесть на палубу "Шарля де Голля" у берегов Индонезии

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Индонезийская пресса рассказывает об инциденте с французскими истребителями авиакрыла авианосца "Шарль де Голль". Речь идёт о самолётах Dassault Rafale, которые принимали участие в учениях в воздушном пространстве Индонезии совместно с местной военной авиацией.

Источник изображения: topwar.ru

Семь истребителей ВМС Франции в субботу должны были вернуться на борт "Шарля де Голля" после окончания одного из этапов учений, но не смогли этого сделать.

На тот момент французский авианосец находился примерно в 100 морских милях к западу от исключительной экономической зоны индонезийского острова Суматра. В полёте истребители Rafale застигла непогода: район учений накрыл густой туман, также шёл проливной дождь. В таких условиях пилоты попытались совершить посадку на борт авианосца, но это, как заявлено, "таило угрозу", а потому от посадки на палубу "Шарля де Голля" отказались.

В итоге было принято решение о посадке самолётов на базе ВВС Индонезии в провинции Ачех.

Мало того, выяснилось, что у двух Rafale возникли проблемы технического характера. О каких именно проблемах идёт речь, пока не сообщается.

Командование ВВС Индонезии отмечает, что индонезийские техники осуществили осмотр технического состояния французских самолётов. Совместно с французами было решено на время оставить эти два истребителя на авиабазе в Ачех, чтобы устранить выявленные проблемы. Пять других Rafale, совершивших вынужденную посадку на индонезийской базе ВВС, через несколько часов возвратились на авианосец.

Во Франции тем временем возникли вопросы к метеорологам, которые не предоставили пилотам ВМС точный прогноз перед началом полёта. Однако в метеорологической службе отмечают, что в это время года в районе Суматры погода обычно крайне переменчива.

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Страны
Индонезия
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
Авианосец
Военные учения
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