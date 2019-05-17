Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович
СОЧИ. 16 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ, а также другие ведомства должны иметь достоверную информацию о состоянии и деятельности вооруженных сил иностранных государств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, министерство обороны и другие ведомства должны иметь оперативную и достоверную информацию о ракетно-космической, метеорологической, картографической обстановке, о состоянии и деятельности вооруженных сил иностранных государств", - сказал Путин на совещании по военной тематике.
Права на данный материал принадлежат ТАСС
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25 комментариев
№1
vpkman
17.05.2019 02:31
Цитата, q
Чёткая информация российских СМИ - так будет выглядеть американский истребитель следующего поколения.
https://www.gazeta.ru/army/2015/12/19/7975265.shtml
"Летающее крыло", отсутствуют кили и хвостовое оперение, верхнее расположение воздухозаборников, двигатели скрыты, плоское сопло и т.д. Всё это делает истребитель ещё более незаметным.
.
Перспективный Су-57 - всё наоборот:
Развитые кили, развитое хвостовое оперение, нижнее расположение воздухозаборников, двигатели открыты, круглые сопла и т.д. Всё это делает истребитель ещё более заметным.
Самое интересное, что во всём этом есть железная логика. Даже если перед нами только рисунок.
-3
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№2
Андрей Л.
17.05.2019 08:24
А что они сейчас таковой не имеют? К чему из речи президента на этом сделан акцент?
0
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№3
SteSus
17.05.2019 11:10
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
А что они сейчас таковой не имеют? К чему из речи президента на этом сделан акцент?из речей военных и что хуже разработчиков часто складывается впечатление что имеют смутное представление основанное на сми. видимо это стало очевидно даже президенту.
0
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№4
Андрей Л.
17.05.2019 11:29
Ну так надо вкладываться в площадки типа VPK.name, чтобы мы автоматом выискивали ключевые слова, собирали по ним всё, а дальше вытаскивали ключевые идеи и тенденции по каждой позиции, хотя бы из СМИ - и то картина станет более четкой, чем просто бессознательный поток.
Дадут больше инфы (из других источников), мы и её будем подключать к анализу.
Ну а дальше - больше...
Дадут больше инфы (из других источников), мы и её будем подключать к анализу.
Ну а дальше - больше...
0
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№5
ID: 19334
17.05.2019 11:29
Вот это новость!
А ещё соль должна быть солёной а сахар сладким!
Наверное нужно как-то выполнять план по цитированию первого человека страны не менее ...сят процентов написанного. Что-то это напоминает... очень очень старое и уже забытое.
А ещё соль должна быть солёной а сахар сладким!
Наверное нужно как-то выполнять план по цитированию первого человека страны не менее ...сят процентов написанного. Что-то это напоминает... очень очень старое и уже забытое.
0
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№6
zhelezyaka
17.05.2019 12:18
Цитата, ID: 19334 сообщ. №5
план по цитированию первого человека страныЗабытое? Вы что имеете ввиду? Если эсэсээровское ещё, то помнить его Вы наверняка не можете, и кроме того, этот стиль "П. сказал, П. потребовал, П. заявил" по любому поводу - это уже скорее особый современный стиль. Это да, пиарщики работают. Быть президентом - тяжелая работа. Вчера обратил внимание П. зачитывает какую фигню прописную, сидят большие начальники - слушают с тоской. На кой всё это? Зачем этот театр? Все ведь серьезные люди сидят, у них дела, им бы поговорить промеж собой по делу, да и поехать по кабинетам или домам. Нет, сидят играют роль больших людей, занятых большими делами.
Но пиарщикам виднее. Тяжелая работа. Фигня какая-то.
+1
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№7
zhelezyaka
17.05.2019 12:28
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Ну так надо вкладываться в площадки типа VPK.name, чтобы мы автоматомАндрей Л., во-первых, всё это давно делается и без вас (без VPK.name), во-вторых, если коммерсов к этому процессу и подключают, по правильных коммерсов из правильных семей. И они есть. И они подключены. И их Вы должны знать. Это не гос тайна)
Хотя успехов, конечно, желаю)
P.S. Из того потока СМИ, что представлен в частности тут, очевиден нижайший профессиональный уровень журналюг и "экспертов", их подпитывающих информацией.
P.S.2. Наш президент мог бы использовать своё международное влияние, чтобы внедрить в практику работы президентов других стран свою манеру раскрывать ТТХ ВВСТ ещё даже до окончания разработок и испытаний. Тогда он бы тоже всё знал про армии вероятных партнеров - непосредственно от коллег.
0
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№8
Воин3D
17.05.2019 12:37
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
А что они сейчас таковой не имеют? К чему из речи президента на этом сделан акцент?Дадут задачу усилить работу ГРУ в области анализа и сбора разведданных. И денег дадут.
0
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№9
zhelezyaka
17.05.2019 12:43
Цитата, Воин3D сообщ. №8
Дадут задачу усилить работу ГРУ в области анализа и сбора разведданных. И денег дадут.Это хорошо. Вопрос в том, зачем об этом заявлять?
0
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№10
Воин3D
17.05.2019 12:51
Цитата, zhelezyaka сообщ. №9
Это хорошо. Вопрос в том, зачем об этом заявлять?Там в элите разные люди есть. Вот таким образом, о намекает, что эту составляющую нужно в армии усилить - смеритесь с этим. Шойгу ведь не питерский, и на него многие из этого клана смотрят косо.
0
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№11
Андрей Л.
17.05.2019 13:10
Цитата, zhelezyaka сообщ. №7
Андрей Л., во-первых, всё это давно делается и без вас (без VPK.name)
Ну я вообще был в этом уверен, до недавнего времени, однако вот это из уст президента
Цитата, q
Разумеется, министерство обороны и другие ведомства должны иметь оперативную и достоверную информацию о ракетно-космической, метеорологической, картографической обстановке, о состоянии и деятельности вооруженных сил иностранных государств
как бы намекает на то, что не всё хорошо в нашем то королевстве, с тем, что все уже всё делают...
Цитата, zhelezyaka сообщ. №7
P.S. Из того потока СМИ, что представлен в частности тут, очевиден нижайший профессиональный уровень журналюг и "экспертов", их подпитывающих информацией.
Согласен полностью. Вы ещё РБК посмотрите - туда тоже приглашают "экспертов" - слава Богу туда на передачи ещё и руководителей с предприятий приглашают, благодаря им хотя бы беседы идут в нужном русле и с интересной (острой) постановкой вопросов.
Цитата, zhelezyaka сообщ. №7
Тогда он бы тоже всё знал про армии вероятных партнеров - непосредственно от коллег.
Если честно - я не думаю, что наш президент знает реальные ТТХ изделий, не потому что забывает или ничего в этом не понимает, а просто потому, что никто сам не скажет предельно-допустимых ТТХ - их же потом подтверждать надо, а это предельные режимы..
Ну Вы понимаете.
0
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№12
vpkman
17.05.2019 13:56
Цитата, q
А что они сейчас таковой не имеют? К чему из речи президента на этом сделан акцент?Я вообще-то сделал акцент на технической стороне дела и на железной логике. В том-то и дело, что США таких имеют сразу два типа - F22 и F35 (мелкие отличия отбросим). Следующим шагом, зная быстрые скорости развития американской авиации, будет истребитель нового поколения. А в России к 2028 году (почти через десятилетие!) только-только появится меньше сотни Су-57. Почувствовали разницу? Но дело даже не только в этом, а в том, что делая большие серии самых передовых машин, США оттачивают самые передовые технологии (например, малозаметности). Рано или поздно это обеспечит такой качественный скачок в технологиях, который станет стратегическим превосходством.
Цитата, q
Ну так надо вкладываться в площадки типа VPK.name, чтобы мы автоматом выискивали ключевые слова, собирали по ним всё, а дальше вытаскивали ключевые идеи и тенденции по каждой позиции, хотя бы из СМИ - и то картина станет более четкой, чем просто бессознательный поток.
Дадут больше инфы (из других источников), мы и её будем подключать к анализу.
Уважаемый Андрей Л., VPK.name - хороший проект, но для того чтобы он стал отличным, уровень аналитики должен стать гораздо более высоким. Тогда будут вкладываться. Если вы используете только "ключевые слова", то это уже почти "каменный век". Ни в коем случае не хочу вас обидеть. В США, кстати, с аналитикой всё не на высшем уровне, и они уже "прохлопали" немало интересного из мировых тенденций. Я пишу тут для того, чтобы добавить аналитике красок. "Черно-белая" аналитика слишком примитивна и не даёт полного представления о реальном положении дел. Например, возможность оценивать новости знаками (+) и (-) как раз из области "чёрно-белой" аналитики.
0
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№13
zhelezyaka
17.05.2019 13:56
Цитата, Андрей Л. сообщ. №11
Вы ещё РБК посмотритеСто лет не смотрел РБК. Даже забыл про него) Спасибо, что напомнили.
Эх, помню времена когда там и Хазин и Виттель были - иногда было забавно наблюдать за ходом их мысли и выразительной мимикой)
0
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№14
zhelezyaka
17.05.2019 14:04
Цитата, vpkman сообщ. №12
Например, возможность оценивать новости знаками (+) и (-) как раз из области "чёрно-белой" аналитики.Эта оценка вообще не аналитика) Это даже не информация) Если честно, я вообще не знаю что это и как это назвать. Это не вполне корректный функционал. А с учетом того, что + и - ставят неизвестные лица - это вдвойне затруднительно интерпретировать.
0
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№15
Воин3D
17.05.2019 15:15
Цитата, vpkman сообщ. №12
Вы ещё РБК посмотрите - туда тоже приглашают "экспертов" -РБК на фоне центральных каналов это вообще заоблачная высь. Там хотя бы индикаторы рынка дают не из Росстата. А так конечно, ориентироваться на один источник информации нельзя. Нужно 10-20 обрабатывать. В голове.
+1
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№16
Андрей Л.
17.05.2019 16:01
Цитата, vpkman сообщ. №12
Уважаемый Андрей Л., VPK.name - хороший проект, но для того чтобы он стал отличным, уровень аналитики должен стать гораздо более высоким. Тогда будут вкладываться.
Для начала, я бы порекомендовал Вам чуть глубже изучить функции сайта!!!
Чтобы дать небольшое представление об аналитиках, скажу так - с 2019-го года у нас остался только один редактор, чтобы сглаживать проблемы сбора - всё делает робот при условии, что мы резко нарастили объем выходящих ежедневно новостей. Робот делает всё самостоятельно - начиная с поиска, сбора, фильтрации и переформатирования под сайт, включая разнесение по тематикам, отраслям и терминам.
Давайте поговорим о не каменном веке. Мы понимаем куда можно двигаться в этом направлении и работы непочатый край, но мне бы хотелось обсудить этот вопрос с точки зрения - кто куда ушел в аналитике именно в Рунете и именно по аналитике новостей.
Цитата, zhelezyaka сообщ. №14
Эта оценка вообще не аналитика) Это даже не информация) Если честно, я вообще не знаю что это и как это назвать. Это не вполне корректный функционал. А с учетом того, что + и - ставят неизвестные лица - это вдвойне затруднительно интерпретировать.
Хочу Вам заметить, что в соц сетях именно эта, как Вы говорите не информация, является ключевым критерием автоматического формирования ленты под ваши интересы. Ну а то, что это для Вас не информация - говорит только о том, что Вы не знаете, что с ней делать, и не более того.
+3
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№17
zhelezyaka
17.05.2019 19:09
Цитата, Андрей Л. сообщ. №16
Ну а то, что это для Вас не информация - говорит только о том, что Вы не знаете, что с ней делать, и не более того.Я в самом деле не знаю что иметь ввиду, проставляя эти + и - .
Каковы критерии?
Если новость хорошая (то есть "мы победили") это плюс? Хорошо, а если эта хорошая новость написана плохо, глупости и ляпы, это тоже плюс?
А если новость плохая (мы просрали очередные полимеры) это минус? А если тема раскрыта при этом хорошо, то это плюс или минус? И т.д. Это то, что на поверхности.
+1
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№18
Андрей Л.
17.05.2019 19:30
Цитата, zhelezyaka сообщ. №17
Я в самом деле не знаю что иметь ввиду, проставляя эти + и - .
Каковы критерии?
Понравился лично Вам материал или нет. Слово "понравился" относительно конкретного индивида означает - совокупность факторов склоняющих/отклоняющих чашу весов в сторону полезности(интересности)/бесполезности(не интересности) материала конкретно для Вас.
Цитата, zhelezyaka сообщ. №17
И т.д. Это то, что на поверхности.
Если человек не может оценить понравилось ему что-либо или нет, у него на все случаи жизни есть два варианта
- делать это
- не делать этого
мы собственно даем такие же варианты - поставить оценку или не ставить.
-1
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№19
zhelezyaka
17.05.2019 19:43
Цитата, Андрей Л. сообщ. №18
Слово "понравился" относительно конкретного индивида означает - совокупность факторов склоняющих/отклоняющих чашу весов в сторону полезности(интересности)/бесполезности(не интересности) материала конкретно для Вас.То есть, эта оценка, на Ваш взгляд (а это должно быть где-то явно сформулировано), должна означать степень полезности МАТЕРИАЛА. А не отношение к новости.
Условно говоря, стоит ли это прочитать - если много плюсов, то да, если мало - то нет.
А почему материал полезен - это дело каждого. Ну, понятно.
Однако, убежден, что те, кто ставят эти оценки здесь, исходят из самых разных критериев. Поэтому интерпретация + и - как оценка полезности не корректна. Присмотритесь, люди оценивают часто не полезность, а именно новость, то есть само событие. Хорошее событие - ставят плюс, плохое - минус.
0
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№20
Peter Tsk
17.05.2019 20:02
zhelezyaka, на сайте есть такая тема: "Дополнительные функции"
В этой теме было много разных предложений от пользователей сайта, в том числе и по системе выставления оценок новости. Вопрос неадекватности одной оценки так же обсуждался.
ИМХО, очевидно, что критериев в оценке материала может быть много. Например: "важный", "качественный", "рекомендую к прочтению", "понравился" (эмоциональный) ... и т.д.
Ответ администрации, как я помню, приблизительно был таков: "как не перегружая функционал сайта сделать комплексную оценку новости?"
Наличие десятка (условно) разных "плюсов" и "минусов" запутает читателей, в добавок начнёт действовать "закон 20/80" и информативность этих оценок резко упадёт...
Предложите чего ни будь, может у Вас есть хорошая идея ...
Ещё вопрос в том, "кто и для кого оценивает новость"? :))
Если один граждан для для другого - это одно, а если эксперт то ...
В этой теме было много разных предложений от пользователей сайта, в том числе и по системе выставления оценок новости. Вопрос неадекватности одной оценки так же обсуждался.
ИМХО, очевидно, что критериев в оценке материала может быть много. Например: "важный", "качественный", "рекомендую к прочтению", "понравился" (эмоциональный) ... и т.д.
Ответ администрации, как я помню, приблизительно был таков: "как не перегружая функционал сайта сделать комплексную оценку новости?"
Наличие десятка (условно) разных "плюсов" и "минусов" запутает читателей, в добавок начнёт действовать "закон 20/80" и информативность этих оценок резко упадёт...
Предложите чего ни будь, может у Вас есть хорошая идея ...
Ещё вопрос в том, "кто и для кого оценивает новость"? :))
Если один граждан для для другого - это одно, а если эксперт то ...
0
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№21
zhelezyaka
17.05.2019 20:13
Цитата, Peter Tsk сообщ. №20
Предложите чего ни будь, может у Вас есть хорошая идея ...Оказывается, что администрация ввела эту функцию оценки, неявно полагая, что и так все знают что она обозначает. А именно - то же, что и в соц сетях. Типа лайка. ПОНЯТНО.
При этом та же администрация неоднократно заявляла, что она пытается сделать из этого ресурса нечто серьезное в плане экспертизы (по материалам новостей) по весьма специфической теме. ПОНЯТНО.
По отдельности эти две идеи понятны, но вместе это выглядит как оксюморон. Это сугубо ИМХО.
Поэтому я не понимаю что предлагать, кому и зачем.
P.S. Мне просто интересно иногда понять логику того или иного решения или высказывания. Я только поэтому на данную тему написал. И теперь есть ясность. Спасибо.
Цитата, Peter Tsk сообщ. №20
на сайте есть такая тема: "Дополнительные функции"Спасибо. Посмотрю.
0
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№22
zhelezyaka
17.05.2019 20:19
Кстати, поскольку сейчас в СМИ (и даже в научно-популярных) учащаются случаи откровенно бредовых высказываний, то можно было бы ввести отдельную рубрику или спец ресурс такой. И назвать его что-то типа ИксСпиртТиза. И там такие статьи выкладывать и растаптывать в пыль. И раз в год вручать виртуальные грамоты таким ИксСпиртам. Естественно и соответствующий антирейтинг вести для них. Может быть, это как-то будет сдерживать этот поток мути.
0
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№23
vpkman
17.05.2019 21:30
Цитата, q
у нас остался только один редактор, чтобы сглаживать проблемы сбора - всё делает робот
Цитата, q
мы резко нарастили объем выходящих ежедневно новостей
Цитата, q
Давайте поговорим о не каменном веке. Мы понимаем куда можно двигаться в этом направлении и работы непочатый край, но мне бы хотелось обсудить этот вопрос с точки зрения - кто куда ушел в аналитике именно в Рунете и именно по аналитике новостей.Мне трудно с вами содержательно говорить и что-то обсуждать, поскольку вы ограничили мои возможности тремя сообщениями в сутки. Но попробую коротко.
1). Робот - это хорошо. Это говорит о том, что есть определенный уровень программирования. Но это и плохо, поскольку отключает мозг и при обработке и при выдаче результирующих новостей. В чём-то помочь может искусственный интеллект, нейронная сеть. Но я не вижу у вас на сайте ее признаков, поскольку даже вопрос о качестве новостей решается посредством лайков. Это недопустимый примитив, когда речь идёт о столь серьёзных темах, как новости ВПК.
2). Надеюсь вы понимаете суть термина "сглаживать". И сильно ваш редактор сглаживает? Если из синусоиды сделать прямую, то это тоже можно назвать сглаживанием. Но мозг славится именно извилинами, а не прямыми линиями. И ещё, кстати, нужно разобраться, кто у вас там кого сглаживает - редактор робота или робот редактора.
3). Объем новостей важен, но при этом возрастают требования к эффективному поиску в массиве информации. Эта проблема, кстати, для всех информационных сервисов, не только новостных. Ваша система поиска имеет те же недостатки, что и у всех. Эффективный поиск нужно организовывать иначе.
На сегодня, видимо, всё, поскольку я исчерпал своё время и отпущенные мне 3 сообщения в сутки.
0
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№24
Андрей Л.
17.05.2019 22:03
Цитата, vpkman сообщ. №23
Но я не вижу у вас на сайте ее признаков, поскольку даже вопрос о качестве новостей решается посредством лайков.
А как Вы определяете его наличие или отсутствие на сайте?
Цитата, vpkman сообщ. №23
поскольку даже вопрос о качестве новостей решается посредством лайков. Это недопустимый примитив, когда речь идёт о столь серьёзных темах, как новости ВПК.
1. в самых вот прямо наисовременнейших соц. сетях и самых успешных в мире используется такой же лайк, что собственно и есть + и - - видимо у них тоже примитив, но к сожалению прогресс пока дальше не ушел. И к слову, на этом этапе нет никакого ИИ и он здесь, именно для этой функции не нужен - лайк для всех выглядит одинаково и доступен всем одинаково.
2. Может быть Вы знаете другую модель суждения о качестве новостей - более корректyую модель?
Цитата, vpkman сообщ. №23
И ещё, кстати, нужно разобраться, кто у вас там кого сглаживает - редактор робота или робот редактора.
Ну пока Вы там разбираетесь, я попрошу Вас напраслину бездоказательную не лить...
Цитата, vpkman сообщ. №23
Ваша система поиска имеет те же недостатки, что и у всех. Эффективный поиск нужно организовывать иначе.
Очень внимательно слушаю, как его надо организовывать?
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