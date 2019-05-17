Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств

№16

Цитата, vpkman сообщ. №12

Уважаемый Андрей Л., VPK.name - хороший проект, но для того чтобы он стал отличным, уровень аналитики должен стать гораздо более высоким. Тогда будут вкладываться.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №14

Эта оценка вообще не аналитика) Это даже не информация) Если честно, я вообще не знаю что это и как это назвать. Это не вполне корректный функционал. А с учетом того, что + и - ставят неизвестные лица - это вдвойне затруднительно интерпретировать.

Для начала, я бы порекомендовал Вам чуть глубже изучить функции сайта!!!Чтобы дать небольшое представление об аналитиках, скажу так - с 2019-го года у нас остался только один редактор, чтобы сглаживать проблемы сбора - всё делает робот при условии, что мы резко нарастили объем выходящих ежедневно новостей. Робот делает всё самостоятельно - начиная с поиска, сбора, фильтрации и переформатирования под сайт, включая разнесение по тематикам, отраслям и терминам.Давайте поговорим о не каменном веке. Мы понимаем куда можно двигаться в этом направлении и работы непочатый край, но мне бы хотелось обсудить этот вопрос с точки зрения - кто куда ушел в аналитике именно в Рунете и именно по аналитике новостей.Хочу Вам заметить, что в соц сетях именно эта, как Вы говорите не информация, является ключевым критерием автоматического формирования ленты под ваши интересы. Ну а то, что это для Вас не информация - говорит только о том, что Вы не знаете, что с ней делать, и не более того.