Получаемая от космических систем информация помогает в борьбе с террористами в Сирии - Путин
Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/
Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Органы военного управления должны быть обеспечены в полном объеме космическими системами и комплексами, которые позволяют получить необходимую информацию, это напрямую влияет на характер вооруженной борьбы, в том числе с террористами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Информация, которая поступает от космических систем и комплексов, напрямую влияет на характер вооруженной борьбы сегодня. Мы это с вами прекрасно знаем, понимаем, и убедились в этом в ходе борьбы с террористическими бандами в Сирии", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.
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