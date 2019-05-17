Получаемая от космических систем информация помогает в борьбе с террористами в Сирии - Путин

Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Органы военного управления должны быть обеспечены в полном объеме космическими системами и комплексами, которые позволяют получить необходимую информацию, это напрямую влияет на характер вооруженной борьбы, в том числе с террористами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Информация, которая поступает от космических систем и комплексов, напрямую влияет на характер вооруженной борьбы сегодня. Мы это с вами прекрасно знаем, понимаем, и убедились в этом в ходе борьбы с террористическими бандами в Сирии", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.