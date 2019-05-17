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17.05.2019
ТАСС

Путин: орбитальная группировка космических аппаратов РФ обновлена и увеличена в 1,5 раза

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Арктика-М
Спутник «Арктика-М».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Президент также заявил, что органы военного управления должны быть обеспечены космическими системами

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.

"От способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета. За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза", - сказал Путин в четверг на военном совещании в Сочи.

Глава государства указал также на необходимость решать системные проблемы в ракетно-космической отрасли, "бесконечно эксплуатировать старые заделы невозможно", "Хорошо известно о накопившихся системных проблемах в ракетно-космической отрасли. Безусловно, их нужно решать. И, главное, говорил уже об этом неоднократно, нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы", - сказал Путин.

По словам президента, необходимо двигаться вперед, планомерно наращивать и развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения. "КБ и предприятия ракетно-космической отрасли должны четко выполнять все задания гособоронзаказа, особое внимание следует обратить на строгое соответствие всей линейки продукции требованиям тактико-технических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов, в том числе по разрешающей способности аппаратуры наблюдения", - сказал Путин.

Кроме того, должен учитываться и срок активного существования аппаратов на орбите, объема и скорости передаваемой по каналам космической связи информации. "Подчеркну, предприятия ОПК должны вести эту работу в тесном взаимодействии с ВКС", - сказал президент.

О космических системах

Органы военного управления должны быть обеспечены в полном объеме космическими системами и комплексами, которые позволяют получить необходимую информацию, это напрямую влияет на характер вооруженной борьбы, в том числе с террористами, заявил Путин.

"Информация, которая поступает от космических систем и комплексов, напрямую влияет на характер вооруженной борьбы сегодня. Мы это с вами прекрасно знаем, понимаем, и убедились в этом в ходе борьбы с террористическими бандами в Сирии", - сказал Путин.

Он добавил: "Поэтому органы военного управления и частей, и соединений должны быть обеспечены ими в требуемом объеме и соответствующего качества".

Развитие инфраструктуры

"Важно развивать наземную инфраструктуру, обеспечивающую запуски космических аппаратов военного и двойного назначения, в том числе Плесецк", - также отметил Путин. Он подчеркнул, что установка современных российских систем запуска ракетоносителей типа "Союз-2" и "Ангара" "позволили сократить типовой ряд применяемых ракет в два раза".

"Такая оптимизация дает ощутимый эффект. Добавлю, что теперь у нас есть перспективные средства выведения искусственных спутников на орбиту Земли, созданные на отечественной элементной базе и комплектующих", - сказал президент РФ.

Путин отметил, что необходимо продолжить эту работу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Сирия
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Ангара
Персоны
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Проекты
Гособоронзаказ
Союз-2 РН
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