Благодаря космическому эшелону СПРН за три года зафиксированы пуски более 150 различных ракет - Путин

Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Россия последовательно развивает космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последовательно развивается космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам, зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.