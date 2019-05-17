Благодаря космическому эшелону СПРН за три года зафиксированы пуски более 150 различных ракет - Путин
Космонавтика, Ракетные комплексы и артиллерия, Электроника и оптика, ПРО и ПВО, Состояние и перспективы ОПК, Глобальная безопасность:
РЛС СПРН 77Я6-ДМ "Воронеж-ДМ" в Армавире. Источник: www.rtisystems.ru.
Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Россия последовательно развивает космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), заявил президент РФ Владимир Путин.
"Последовательно развивается космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам, зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.
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