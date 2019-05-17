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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Благодаря космическому эшелону СПРН за три года зафиксированы пуски более 150 различных ракет - Путин

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Voronej-DM
РЛС СПРН 77Я6-ДМ "Воронеж-ДМ" в Армавире. Источник: www.rtisystems.ru.

Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Россия последовательно развивает космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последовательно развивается космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам, зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СПРН
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