Путин заявил о необходимости решать системные проблемы в ракетно-космической отрасли

Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Системные проблемы в ракетно-космической отрасли необходимо решать, бесконечно эксплуатировать старые заделы невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно о накопившихся системных проблемах в ракетно-космической отрасли. Безусловно, их нужно решать. И, главное, говорил уже об этом неоднократно, нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.

По словам президента, необходимо двигаться вперед, планомерно наращивать и развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения.

"КБ и предприятия ракетно-космической отрасли должны четко выполнять все задания гособоронзаказа, особое внимание следует обратить на строгое соответствие всей линейки продукции требованиям тактико-технических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов, в том числе по разрешающей способности аппаратуры наблюдения", - сказал Путин.

Кроме того, должен учитываться и срок активного существования аппаратов на орбите, объема и скорости передаваемой по каналам космической связи информации.