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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Путин заявил о необходимости решать системные проблемы в ракетно-космической отрасли

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Системные проблемы в ракетно-космической отрасли необходимо решать, бесконечно эксплуатировать старые заделы невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно о накопившихся системных проблемах в ракетно-космической отрасли. Безусловно, их нужно решать. И, главное, говорил уже об этом неоднократно, нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.

По словам президента, необходимо двигаться вперед, планомерно наращивать и развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения.

"КБ и предприятия ракетно-космической отрасли должны четко выполнять все задания гособоронзаказа, особое внимание следует обратить на строгое соответствие всей линейки продукции требованиям тактико-технических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов, в том числе по разрешающей способности аппаратуры наблюдения", - сказал Путин.

Кроме того, должен учитываться и срок активного существования аппаратов на орбите, объема и скорости передаваемой по каналам космической связи информации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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