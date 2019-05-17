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17.05.2019
Интерфакс-АВН

В Минске говорят, что представитель Белоруссии займет должность генсека ОДКБ в 2020 году

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ОДКБ
Совещания министров обороны стран – членов ОДКБ.
Источник изображения: www.mil.ru

Минск. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности с 1 января 2020 года займёт представитель Белоруссии, ныне госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, сообщил и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков журналистам в четверг в кулуарах выставки MILEX.

"В принципе, 22 мая будет принято решение министрами иностранных дел стран ОДКБ для доклада главам государств о назначении представителя Беларуси с 1 января 2020 года, как это предусмотрено решением Совета коллективной безопасности", - сказал Семериков.

Он отметил, что "с 1 января 2020 года очередь замещать должность генерального секретаря переходит к Республике Беларусь". Семериков пояснил, что "сегодня эту должность должен занимать представитель Армении, но в связи с форс-мажором, тем, что случилось (отставка представителя Армении Юрия Хачатурова, - "ИФ") окончательно решение о назначении генерального секретаря будет принято 22 мая".

Семериков напомнил, что от Белоруссии внесена одна кандидатура (госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, - "ИФ"). "Эта кандидатура прошла согласование. Многие президенты одобрили эту кандидатуру, подписаны соответствующие решения", - заявил и.о. генсека ОДКБ.

Он также отметил, что следующее заседание Совета коллективной безопасности состоится 28 ноября нынешнего года в Бишкеке.

По словам Семерикова, "17 мая состоится внеочередное заседание постоянного Совета ОДКБ, на котором будет обсуждаться вопрос о назначении генерального секретаря ОДКБ и подготовлены предложения для внесения на заседание совета министров иностранных дел (22 мая)".

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября прошлого года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по Уставу должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Россия
Компании
ОДКБ
Проекты
2020-й год
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