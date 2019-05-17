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17.05.2019
ЦАМТО

ОДК представила на HeliRussia-2019 новейшие российские двигатели для вертолетов

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Двигатель ВК-2500ПС
Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования.
Источник изображения: РИА Новости/Виталий Белоусов

ЦАМТО, 16 мая. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в ГК Ростех) представила новейшие разработки в области турбовальных вертолетных двигателей и систем управления для них на ХII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2019.

Гости выставки могут увидеть двигатели ТВ7-117В (предназначен для вертолета Ми-38), ВК-2500ПС-03 (для вертолета Ми-171А2), ВК-2500ПС-02 (для вертолета Ка-32), а также цифровую электронную систему управления и контроля (САУ) БАРК-6В (для ТВ7-117В) и насос-регулятор НР-2500 (для ВК-2500ПС). Специалисты корпорации проведут презентации вертолетных двигателей, в том числе, перспективных моделей. ОДК в рамках выставки планирует провести ряд переговоров с российскими и зарубежными партнерами и заказчиками.

Накануне открытия выставки состоялась VIII ежегодная конференция АО "ОДК-Климов" (разработчик и производитель вертолетных двигателей) для эксплуатантов, призванная наладить прямое общение производителей вертолетных двигателей и потребителей их продукции, ответить на актуальные вопросы по модернизации, эксплуатации и обслуживанию силовых установок.

Семейство двигателей ВК-2500ПС является дальнейшим развитием двигателя ВК-2500 и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. В нем используется современная цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC БАРК-6В-7С разработки ОДК-Климов. Реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа двигателя из-за мощных потоков воздуха, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете и т.д. При этом решающее значение для эксплуатантов имеет возможность управлять ресурсом двигателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации вместо существовавшего ранее усредненного подхода к оценке ресурса. Это позволяет избежать ненужных затрат на ресурсные работы, если двигатель эксплуатировался в щадящем режиме, и, напротив, сделает возможным досрочное получение сервисного обслуживания, если условия эксплуатации были близки к экстремальным. Межремонтный ресурс двигателя увеличен, чем у его предшественников, назначенный ресурс планируется увеличить до 12 тыс. часов.

В 2016 г. двигатель ВК-2500ПС-03 успешно прошел сертификационные испытания. Он применяется в составе силовой установки вертолета Ми-171А2, однако учитывая его полную взаимозаменяемость с двигателями семейства предыдущих поколений (ВК-2500, ТВ3-117) может быть установлен на вертолеты типа Ми-8МТВ (АМТ), Ми-17, Ми-171, Ми-172 с минимальными доработками. Двигатель ВК-2500ПС-03 в составе силовой установки вертолета Ми-171А2 в конце 2018 г. принимал участие в демотуре АО "Вертолеты России" по странам Юго-Восточной Азии – Китаю, Таиланду, Малайзии, Вьетнаму, Камбодже. Проводится валидация сертификата типа в ряде зарубежных стран, что расширит географию продаж и эксплуатации вертолетов, оснащенных этими двигателями.

Двигатель ТВ7-117В со свободной турбиной предназначен для установки на многоцелевые среднетяжелые вертолеты типа Ми-38. Конструкция и электронная система автоматического управления и контроля с полной ответственностью типа FADEC БАРК-6В (разработчик – ОДК-Климов) обеспечивают высокую мощность при низком расходе топлива и повышенную надежность полетов. 26 декабря 2018 года двигатель ТВ7-117В получил от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) одобрение главного изменения, подтверждающее расширение диапазона температур эксплуатации от -60 до +50 град. С.

Основные функции САУ БАРК-6В – управление запуском двигателя, режимом его работы, ограничение предельных параметров работы, защита двигателя при возможных отказах, обеспечение автоматического выхода двигателя на режимы повышенной мощности, контроль состояния мотора и его систем. БАРК-6В позволяет увеличить ресурс горячей части двигателя, запасы газодинамической устойчивости двигателя на переменных режимах и эволюциях летательного аппарата, адаптировать управление двигателем к внешним условиям, обеспечить необходимую глубину контроля двигателя для обеспечения его эксплуатации по техническому состоянию, существенно уменьшить массу и объем агрегатов электронной части системы и соединительных кабелей.

Пермским АО "ОДК-СТАР" для ВК-2500ПС разработан и серийно поставляется насос-регулятор НР-2500. Передовые конструктивные решения повышают надежность агрегата, обеспечивая работу двигателя в условиях влажного и жаркого тропического климата. Внедрение в насос-регулятор современных износостойких материалов позволит увеличить ресурсные показатели.

Ранее в рамках реализации программы импортозамещения ОДК обеспечила постановку на производство в РФ вертолетного двигателя ВК-2500, а также ТВ3-117, предназначенных для большинства вертолетов типа "Ми" и "Ка". С целью организации производства двигателей полностью из российских комплектующих на территории ОДК-Климов была организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга, в которой участвуют, в частности, ПАО "ОДК-УМПО" (г.Уфа), АО "ММП имени В.В.Чернышева" (г.Москва), Производственный комплекс АО "ОДК" "Салют" (г.Москва), АО "ОДК-СТАР" (г.Пермь) и др.

Двигатель ВК-2500 создан на смену вертолетному двигателю ТВ3-117. Он выполнен в трех модификациях взлетной мощностью от 2000 до 2400 л.с. В силовой установке внедрены цифровая система автоматического управления вместо аналоговой, новейшие датчики, счетчик наработки и контроля, применены новые материалы. Все это обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики: увеличенную мощность на чрезвычайном режиме, поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха и повышенный ресурс.

ОДК предлагает эксплуатантам вертолетной техники советского/российского производства программу модернизации силовых установок вертолетов путем замены двигателей ТВ3-117 на ВК-2500, а также на новейшие ВК-2500ПС.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОДК".

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