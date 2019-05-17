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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Белоруссия и Россия в рамках ОДКБ обсуждают взаимный допуск к гособоронзаказу

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Флаг ОДКБ. Архивное фото
Флаг ОДКБ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Минск. 16 мая. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия и Россия намерены углублять кооперацию в военно-техническом сотрудничестве и обсуждают взаимный допуск предприятий ВПК к гособоронзаказу на двусторонней основе и в рамках ОДКБ, сообщил и. о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Самое главное на сегодняшний день - это участие наших предприятий в системе оборонзаказа. Здесь много зависит и от имплементации на национальном уровне решений, принятых нашими государствами. Есть ещё вопросы, которые требуют решения, и эти решения мы будем вырабатывать", - сказал Семериков в четверг в кулуарах проходящей в Минске выставки вооружений и военной техники MILEX 2019.

"Наши предприятия высказали ряд критических замечаний, которые не дают возможности более эффективно работать. В наш совет входят соответствующие руководители, от которых зависит внесение изменений в нормативно-правовую базу на национальном уровне, поэтому мы будем детально обсуждать проблему и вносить предложения правительствам", - сказал Семериков, комментируя текущую повестку межгоскомиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ.

"Эта проблема давно обсуждается на различных уровнях. Мы на заседании совета сейчас будем говорить только о двусторонних связях в формате Россия-Беларусь, но наша главная задача в формате ОДКБ, чтобы эта система работала относительно всех государств. Это гораздо сложнее. Поэтому процесс длится довольно продолжительное время", - констатировал и.о. генсека ОДКБ.

При этом страны ОДКБ не создают взаимную конкуренцию, уверен он.

Семериков отметил, что "насчет конкуренции у нас в рамках ОДКБ приняты соответствующие решения на уровне глав государств и все эти вопросы урегулированы".

По его словам, стороны будут обсуждать несколько вопросов, связанных с созданием совместных сервисных центров по обслуживанию различных видов вооружения и техники, а также дальнейшему развитию кооперационных связей в области радиоэлектронной техники, систем управления.

"Сегодняшние мероприятия по военно-экономическому сотрудничеству в рамках выставки "Милекс-2019" проводятся с той целью, чтобы в сентябре на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству представить конкретные наработки и решения", - добавил Семериков.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
Проекты
Гособоронзаказ
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