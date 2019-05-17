Рогозин проведет переговоры с NASA в ближайшее время

Стороны обсудят сотрудничество по МКС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет телефонные переговоры с замглавы NASA Уильямом Герстенмайером в ближайшее время. Стороны планируют обсудить сотрудничество по Международной космической станции, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, консультации и переговоры с NASA ведутся практически на еженедельной основе, "глава Роскосмоса общается с заместителем главы NASA Герстенмайером". "В ближайшее время планируется проведение телефонных переговоров. Ожидается обсуждение вопросов по МКС и по различным международным программам", - отметил Устименко.

Ранее Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное главой управления Джимом Брайденстайном, об отзыве приглашения Рогозину посетить США. Этот визит планировался на февраль 2019 года. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.

В марте в рамках пилотируемого запуска Рогозин провел переговоры с заместителем администратора NASA Уильямом Герстенмайером на Байконуре.