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17.05.2019
ТАСС

Рогозин проведет переговоры с NASA в ближайшее время

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, глава NASA Джим Брайденстайн
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Стороны обсудят сотрудничество по МКС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет телефонные переговоры с замглавы NASA Уильямом Герстенмайером в ближайшее время. Стороны планируют обсудить сотрудничество по Международной космической станции, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, консультации и переговоры с NASA ведутся практически на еженедельной основе, "глава Роскосмоса общается с заместителем главы NASA Герстенмайером". "В ближайшее время планируется проведение телефонных переговоров. Ожидается обсуждение вопросов по МКС и по различным международным программам", - отметил Устименко.

Ранее Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное главой управления Джимом Брайденстайном, об отзыве приглашения Рогозину посетить США. Этот визит планировался на февраль 2019 года. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.

В марте в рамках пилотируемого запуска Рогозин провел переговоры с заместителем администратора NASA Уильямом Герстенмайером на Байконуре.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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