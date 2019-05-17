Опасный Ла-Манш: как следили за кораблем ВМС России

Британский фрегат следил за российским кораблем в Ла-Манше

Фрегат ВМС Великобритании сопроводил российский большой противолодочный корабль в проливе Ла-Манш. Судно ВМС России пересекает эту акваторию на пути к Североморску. Оно уже завершает свой дальний поход, который начался в июле прошлого года. Российские суда нередко становятся объектами слежения со стороны британского флота.

Британский фрегат HMS Northumberland сопроводил российский большой противолодочный корабль "Североморск" в проливе Ла-Манш, говорится в заявлении Королевских ВМС в твиттере.

Командир британского судна Элли Поллард заявила, что подобная операция привычна для британских Военно-морских сил, "которые всегда готовы ответить на появление любых иностранных военных кораблей в зоне интересов" Великобритании.

За десять дней до этого пресс-служба Северного флота сообщила, что выполняющий задачи в Атлантическом океане "Североморск" завершает проход Бискайского залива. Затем он должен был пересечь Ла-Манш и прибыть в Североморск в конце прошлой недели. По данным британских военных, российский корабль возвращался в порт приписки из Средиземного моря.

В южную часть пролива БПЛ "Североморск" в сопровождении танкера "Вязьма" вошел 8 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Корабль направляется к пункту постоянного базирования.

Таким образом, он завершал дальний поход, который начался в июле прошлого года. Тогда через Ла-Манш "Североморск" проходил еще в августе 2018 года, сопровождая ракетный крейсер "Маршал Устинов".

В ходе этого похода "Североморск" выполнил задачи в Атлантическом и Индийском океанах, поучаствовал в совместных учениях с Пакистаном, посетил с дипломатическим визитом порты Алжира, Джибути, Танзании.

Причем до этих пор официальной реакции со стороны военных Великобритании на проход "Североморска" через Ла-Манш не было, хотя в предыдущие годы командование британского флота довольно часто направляло корабли для отслеживания ситуации.

К примеру, в начале марта российский фрегат "Адмирал Горшков" проходил у британских территориальных вод, и для его сопровождения был задействован эсминец HMS Defender ("Защитник"), говорилось на сайте ВМС Великобритании. По информации королевского флота, эсминец, портом приписки которого является Портсмут, отслеживал действия российского фрегата и сопровождающих кораблей и наблюдал за их активностью в зоне "национальных интересов" Соединенного Королевства.

"Королевский флот всегда готов защитить Великобританию", - процитировали в публикации министра Вооруженных сил Великобритании Марка Ланкастера.

О входе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и сопровождающих его судов в Ла-Манш 5 марта сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Вместе с "Адмиралом Горшковым" проход пролива начали многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама". Перед выходом представителей российского флота из Северного моря на фрегате и судах прошла тренировка по связи и определился порядок следования через узкие места.

Отряд вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для экипажа "Адмирала Горшкова" он стал первым.

В ходе этого плавания фрегат отработал поиск подводных лодок с применением противолодочного вертолета Ка-27ПЛ, сообщили 3 марта в Минобороны. В акватории Норвежского моря проходили тренировки, в ходе которых все поставленные задачи были успешно выполнены. Кроме того, на учениях было выполнено несколько взлетов и посадок на палубу.

Британский фрегат сопровождал "Адмирала Горшкова" не единожды. HMS St Albans королевских ВМС отслеживал действия российского фрегата в Северном море в декабре 2017 года. Фотографии этой операции были опубликованы в твиттере пресс-службы британского флота.

HMS St Albans вышел из порта базирования в Портсмуте 23 декабря. Он следовал на перехват российского судна, которое проходило через территориальные воды Великобритании. Уже 25 декабря британский фрегат сопровождал "Адмирала Горшкова", а на следующий день вернулся на базу.

В заявлении бывшего тогда министром обороны Великобритании Гэвина Уильямсона об этом инциденте было подчеркнуто, что он "не будет колебаться в деле защиты территориальных вод или мириться с любой агрессией".

Кроме того, в пресс-службе британских ВМС отметили, что в канун рождества в Северном море и в Ла-Манше был перехвачен еще один неназванный корабль российского флота, который вел разведку.

В апреле того же года на сайте британского правительства появилось сообщение о том, что фрегат королевских ВМС HMS Sutherland будет сопровождать группу российских военных кораблей во время их прохода через пролив Ла-Манш.

Берега Великобритании должны были миновать российские корветы проекта 20380 "Сообразительный" и "Бойкий" с их кораблями сопровождения - танкером и буксиром. Их присутствие в Северном море королевский флот заметил 14 апреля.

"HMS Sutherland будет тщательно отслеживать эти российские корабли, по мере их прохождения вблизи британских вод. Королевский флот поддерживает бдительность и всегда готов обеспечить безопасность Великобритании", - заявил бывший тогда министром обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Лидия Мисник