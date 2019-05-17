Новый "Панцирь-С1М" сможет поражать любые беспилотники с учетом опыта Сирии

Радиус поражения комплекса повышен до 30 км благодаря новой ракете, отметил заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Модернизированная экспортная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" получила способность эффективно поражать все типы беспилотников с учетом опыта, приобретенного в Сирии. Об этом ТАСС рассказал в четверг заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов.

"Главное то, что очень сильно расширен типаж поражаемых целей с учетом тех результатов, которые мы получили по итогам сирийских событий. Проведены соответствующие доработки. Теперь мы более эффективно работаем по всем беспилотным летательным аппаратам", - сказал Михайлов.

Кроме того, радиус поражения комплекса повышен до 30 км благодаря новой ракете. "Повышение дальности до 30 км введением новой ракеты. Соответственно, будет уже два типа ракет: это так называемые ближняя и дальняя", - пояснил он.

Михайлов уточнил, что новый комплекс предназначен для внешнего рынка. Сейчас "Панцирь-С1М" находится на завершающей стадии предварительных испытаний на одном из полигонов России. "Он проходит испытания на полигоне в России... Предварительные, основная часть их уже произведена", - отметил собеседник.

Террористы в Сирии несколько раз пытались с помощью кустарно собранных беспилотников совершить налеты на российскую авиабазу Хмеймим, а также обстреливать ее реактивными снарядами. Авиабазу прикрывают комплексы "Панцирь-С1" (базовая версия), которые продемонстрировали, по данным Минобороны, высокую эффективность в борьбе с этими угрозами.

Комплексы "Панцирь" предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия. Для российской армии разрабатывается модернизированный комплекс "Панцирь-СМ".