Войти
17.05.2019
ЦАМТО

В Екатеринбурге состоялась рабочая встреча командующего войсками ЦВО с руководителями предприятий ОПК УрФО

1194
0
0
Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: Александр ЛапинФото с сайта Минобороны РФ

ЦАМТО, 16 мая. В Екатеринбурге 15 мая состоялась рабочая встреча командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина с руководителями предприятий оборонных отраслей промышленности Уральского федерального округа.

Открывая встречу, командующий войсками ЦВО сообщил, что до конца 2019 года планируется поставка в округ более 700 ед. военной техники и вооружения.

"Для реализации поставленных планов нам необходимо тесное и плодотворное сотрудничество с предприятиями оборонных отраслей", – подчеркнул А.Лапин.

В ходе совещания был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия предприятий оборонной отрасли Урала и Центрального военного округа в целях повышения боевых возможностей и боевой готовности войск. В частности, прошли обсуждения реализации планов производства и поставки техники и вооружения Ракетных войск и артиллерии, комплексов ПВО – С-300В, С-400, "Бук", "Тор", изделий для авиации, систем связи для нужд войск Центрального военного округа.

Во встрече приняли участие представители руководства Свердловской области, руководители корпорации "Уралвагонзавод", предприятий "Уралтрансмаш", "ИскраУралтел", "Старт" и др.

По завершении мероприятия Благодарственным письмами и Грамотами командующего войсками Центрального военного округа были награждены двадцать семь руководителей оборонно-промышленного комплекса Урала, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"