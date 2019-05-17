В Екатеринбурге состоялась рабочая встреча командующего войсками ЦВО с руководителями предприятий ОПК УрФО

ЦАМТО, 16 мая. В Екатеринбурге 15 мая состоялась рабочая встреча командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина с руководителями предприятий оборонных отраслей промышленности Уральского федерального округа.

Открывая встречу, командующий войсками ЦВО сообщил, что до конца 2019 года планируется поставка в округ более 700 ед. военной техники и вооружения.

"Для реализации поставленных планов нам необходимо тесное и плодотворное сотрудничество с предприятиями оборонных отраслей", – подчеркнул А.Лапин.

В ходе совещания был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия предприятий оборонной отрасли Урала и Центрального военного округа в целях повышения боевых возможностей и боевой готовности войск. В частности, прошли обсуждения реализации планов производства и поставки техники и вооружения Ракетных войск и артиллерии, комплексов ПВО – С-300В, С-400, "Бук", "Тор", изделий для авиации, систем связи для нужд войск Центрального военного округа.

Во встрече приняли участие представители руководства Свердловской области, руководители корпорации "Уралвагонзавод", предприятий "Уралтрансмаш", "ИскраУралтел", "Старт" и др.

По завершении мероприятия Благодарственным письмами и Грамотами командующего войсками Центрального военного округа были награждены двадцать семь руководителей оборонно-промышленного комплекса Урала, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.