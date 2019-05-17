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17.05.2019
ТАСС

В Роскосмосе не располагают информацией о переходе Алексея Рогозина в космическую отрасль

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Алексей Рогозин
Алексей Рогозин.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Срок полномочий Алексея Рогозина на посту главы ПАО "Ил" истек 19 апреля

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Роскосмос не владеет информацией о переходе экс-главы ПАО "Ил" Алексея Рогозина на предприятия ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Информации у нас о том, что Алексей Рогозин переходит на предприятия ракетно-космической отрасли, у нас нет", - сказал Устименко, отвечая на соответствующий вопрос.

Рогозин был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации в марте 2017, а в апреле того же года утвержден генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина. Срок его полномочий на посту главы предприятия истек 19 апреля этого года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ил
ОАК
Роскосмос
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