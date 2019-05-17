В Роскосмосе не располагают информацией о переходе Алексея Рогозина в космическую отрасль
Алексей Рогозин.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Срок полномочий Алексея Рогозина на посту главы ПАО "Ил" истек 19 апреля
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Роскосмос не владеет информацией о переходе экс-главы ПАО "Ил" Алексея Рогозина на предприятия ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Информации у нас о том, что Алексей Рогозин переходит на предприятия ракетно-космической отрасли, у нас нет", - сказал Устименко, отвечая на соответствующий вопрос.
Рогозин был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации в марте 2017, а в апреле того же года утвержден генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина. Срок его полномочий на посту главы предприятия истек 19 апреля этого года.
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