Войти
17.05.2019
ТАСС

Экипаж подлодки "Ростов-на-Дону" уничтожил условную субмарину противника в Черном море

645
0
+1
ПЛ проекта 06363 Б-237 "Ростов-на-Дону"
Дизель-электрическая большая подводная лодка проекта 06363 Б-237 "Ростов-на-Дону" ВМФ России выходит из Кронштадта в переход на Северный флот, 17.04.2015.
Источник изображения: Илья Курганов / flot.com

В ходе маневров экипаж подлодки также уделил внимание действиям гидроакустиков и личного состава торпедного отсека

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" успешно провел учения по уничтожению субмарины условного противника, следуя из Новороссийска в Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Во время перехода морем из пункта базирования экипаж подводной лодки провел корабельное учение по поиску, обнаружению и сопровождению субмарины условного противника", - говорится в сообщении флотской пресс-службы.

В ходе учений особое внимание было уделено практическим действиям гидроакустиков, их навыкам по обнаружению и классификации подводной цели, а также действиям личного состава торпедного отсека.

"Ростов-на-Дону" - вторая подводная лодка проекта 636.3, построенная ОАО "Адмиралтейские верфи" для Черноморского флота. Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием дизель-электрических подводных лодок проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - свыше 50 человек, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
20.03.2018
Адмирал Валуев рассказал, как усилить Балтфлот
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
02.08.2016
Наш флот силен традициями
19.10.2015
На Северный флот для испытаний прибыла ДЭПЛ «Старый Оскол»
22.06.2015
Работа в интересах государства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"