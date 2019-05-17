Экипаж подлодки "Ростов-на-Дону" уничтожил условную субмарину противника в Черном море

Дизель-электрическая большая подводная лодка проекта 06363 Б-237 "Ростов-на-Дону" ВМФ России выходит из Кронштадта в переход на Северный флот, 17.04.2015.

В ходе маневров экипаж подлодки также уделил внимание действиям гидроакустиков и личного состава торпедного отсека

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" успешно провел учения по уничтожению субмарины условного противника, следуя из Новороссийска в Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Во время перехода морем из пункта базирования экипаж подводной лодки провел корабельное учение по поиску, обнаружению и сопровождению субмарины условного противника", - говорится в сообщении флотской пресс-службы.

В ходе учений особое внимание было уделено практическим действиям гидроакустиков, их навыкам по обнаружению и классификации подводной цели, а также действиям личного состава торпедного отсека.

"Ростов-на-Дону" - вторая подводная лодка проекта 636.3, построенная ОАО "Адмиралтейские верфи" для Черноморского флота. Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием дизель-электрических подводных лодок проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - свыше 50 человек, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.