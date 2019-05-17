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17.05.2019
Российская газета

Британский фрегат сопроводил БПК "Североморск" в Ла-Манше

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Источник изображения: rg.ru

Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" прошел Ла-Манш под присмотром британского фрегата HMS Northumberland. Он сопровождал российский корабль.

Об этом сообщили ВМС Великобритании. Отмечается, что российский корабль прошел через канал на обратном пути в порт приписки после операций в Средиземном море. Командир HMS Nortumberland Элли Поллард осталась довольна действиями своего экипажа и заявила, что моряки готовы ответить на появление любых иностранных военных кораблей в зоне интересов Великобритании.

Откликнулись на сообщение и читатели. Многие заявили, что российские корабли законно пересекают канал. Они никогда не представляли никакой угрозы.

Напомним, "РГ" уже писала о том, что большой противолодочный корабль "Североморск" в марте нынешнего года отправился в Средиземное море из Севастополя. Корабль находился до этого здесь два месяца: проходил техническое обслуживание, а экипаж отдыхал.

По информации начальника пресс-службы Северного флота капитана 1 ранга Вадима Серги, "Североморск" выполнил серию боевых упражнений в северной части Норвежского моря. Он отработал учение по противовоздушной обороне с условным выполнением стрельбы зенитным ракетным комплексом "Кинжал". Боевые расчеты вели огонь из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 по мишеням.

Сегодня "Североморск" войдет в Баренцево море и в ближайшие дни прибудет в главную базу Северного флота - город Североморск. В общей сложности моряки преодолели более 40 тысяч миль и выполнили десятки боевых упражнений.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Продукция
L-410
АК-100
Кинжал ЗРК
Проекты
пр. 1155
СФ
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