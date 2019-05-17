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17.05.2019
ТАСС

Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов

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"Луна-Глоб"
"Луна-Глоб".
Источник изображения: Изображение: НПО имени Лавочкина

Изначально специалисты намерены разместить в полярной области спутника Земли два таких объекта

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские ученые предлагают начать строительство астрофизических обсерваторий на Луне в конце 2020-х - начале 2030-х годов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

"Речь идет о довольно далекой перспективе на конец 20-х - начало 30-х годов. РАН, Московский университет и другие организации предложили, что при освоении Луны одной из важных задач могли бы быть работы на таких астрофизических установках", - отметил ученый.

Изначально планируется размещение в полярной области Луны двух обсерваторий - для радиоастрономических исследований и исследования космических лучей. В будущем их число может быть увеличено. Доставка аппаратуры будет осуществляться сверхтяжелым носителем.

Как отметил ученый, первыми строительством обсерваторий займутся роботы. "Естественно, они должны строиться сначала роботами - человеку на Луне долго работать трудно. Но окончательная наладка, калибровка, конечно, должна быть сделана людьми при пилотируемых полетах", - сказал Лев Зеленый.

Предложения по созданию таких обсерваторий содержатся в концепции лунной программы, которая разрабатывается в России. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что госкорпорация рассчитывает ее защитить в правительстве к середине 2019 года. Предполагается, что российские космонавты побывают на Луне после 2030 года, а после 2035 будет завершено строительство полноценной посещаемой базы.

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1 комментарий
№1
17.05.2019 19:21
Через пятнадцать лет базу на луне закончат??? Смешно. Прожекты, прожекты...
0
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